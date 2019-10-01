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Согреваемся в осеннюю пору: 5 рецептов горячих и полезных напитков

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Согреваемся в осеннюю пору: 5 рецептов горячих и полезных напитков
06:53 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В пасмурные дни хочется согреться и взбодриться. Что может быть лучше, чем ароматный чай из фруктов или ягод! Предлагаем сразу 5 вкусных рецептов.

  • 1

    Напиток из шиповника с медом

    На одну порцию потребуется одна столовая ложка сушеных плодов шиповника и один стакан воды. Мед и сок лимона добавляются по вкусу. Напиток получается ароматный, бодрящий. Стоит приготовить сразу несколько порций.

    Прежде чем залить горячей водой, сушеный шиповник нужно растолочь деревянным пестиком. Посуда, в которой готовится напиток, прикрывается крышкой: так не окислится витамин С, который создает приподнятое настроение.

    Варить напиток следует не более 10 минут. Затем нужно его процедить, слегка остудить и добавить мед с лимонным соком.

  • 2

    Рябиновый чай

    Осенью можно смело использовать сушеные ягоды и цветки рябины. На один стакан крутого кипятка нужны 2 столовые ложки сушеного сырья. Напиток настаивается от 5 до 7 минут. Сахар добавляется по вкусу.

    К сушеной рябине можно присоединить лист малины или смородины. Чай получится еще ароматнее.

  • 3

    Имбирный чай

    В заварник положите чайную ложку молотого имбиря, залейте стаканом крутого кипятка. Настаивайте 5-7 минут, затем добавляйте по вкусу мед и ломтик лимона.

    Имбирь не только согреет, но и омолодит организм, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, ускорит обмен веществ.

  • 4

    Чай из яблочной кожуры

    Многие чистят яблоко от кожуры, прежде чем съесть или дать ребенку. Но в этом случае в ведро уходит большая часть витаминов и микроэлементов. А ведь из кожуры можно приготовить полезный и вкусный напиток.

    На половину стакана свежей кожуры берется половина литра воды. Посуда накрывается крышкой, содержимое доводится до кипения и варится в течение 5 минут. Еще минут 10 напитку нужно настояться, затем можно добавить мед, корицу и сахар по вкусу.

    Чай получается более вкусным из кожуры яблок кислых сортов. Если попались сладкие фрукты, для кислинки можно добавить немного лимонного, апельсинового или ягодного сока.

  • 5

    Сбитень

    Этот ароматный напиток в пили еще до черного чая. Один из вариантов приготовления сбитня выглядит так: "сбиваются" воедино мед, сахар, затем добавляются пряности.

    Нужно в стакан воды положить 4 столовые ложки сахара, перемешать и прокипятить. Отдельно в стакане разводится 150 граммов натурального меда. Затем медовая вода и сахарный сироп соединяются, ставятся на медленный огонь, чтобы выпарилось побольше воды.

    В другую посуду нужно налить 1-1,5 литра воды и положить все пряности: чайную ложку молотой корицы, 2 бутона пряной гвоздики, четверть чайной ложки молотого имбиря, 5 горошин черного перца, несколько чайных ложек сушеной мяты или мелиссы и столько же сушеного зверобоя для цвета.

    Смесь пряностей варится на небольшом огне 15-20 минут и оставляется еще на минут 10-15 для настаивания. Затем нужно отвар с пряностями процедить, добавить к нему выпаренную медово-сахарную смесь и взбить венчиком до появления пенки. Напиток подается к столу горячим.

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Здоровье, Осень, горячие напитки, Осенние напитки.
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