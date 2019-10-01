Согреваемся в осеннюю пору: 5 рецептов горячих и полезных напитков

1 Напиток из шиповника с медом На одну порцию потребуется одна столовая ложка сушеных плодов шиповника и один стакан воды. Мед и сок лимона добавляются по вкусу. Напиток получается ароматный, бодрящий. Стоит приготовить сразу несколько порций. Прежде чем залить горячей водой, сушеный шиповник нужно растолочь деревянным пестиком. Посуда, в которой готовится напиток, прикрывается крышкой: так не окислится витамин С, который создает приподнятое настроение. Варить напиток следует не более 10 минут. Затем нужно его процедить, слегка остудить и добавить мед с лимонным соком.

2 Рябиновый чай Осенью можно смело использовать сушеные ягоды и цветки рябины. На один стакан крутого кипятка нужны 2 столовые ложки сушеного сырья. Напиток настаивается от 5 до 7 минут. Сахар добавляется по вкусу. К сушеной рябине можно присоединить лист малины или смородины. Чай получится еще ароматнее.

3 Имбирный чай В заварник положите чайную ложку молотого имбиря, залейте стаканом крутого кипятка. Настаивайте 5-7 минут, затем добавляйте по вкусу мед и ломтик лимона. Имбирь не только согреет, но и омолодит организм, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, ускорит обмен веществ.

4 Чай из яблочной кожуры Многие чистят яблоко от кожуры, прежде чем съесть или дать ребенку. Но в этом случае в ведро уходит большая часть витаминов и микроэлементов. А ведь из кожуры можно приготовить полезный и вкусный напиток. На половину стакана свежей кожуры берется половина литра воды. Посуда накрывается крышкой, содержимое доводится до кипения и варится в течение 5 минут. Еще минут 10 напитку нужно настояться, затем можно добавить мед, корицу и сахар по вкусу. Чай получается более вкусным из кожуры яблок кислых сортов. Если попались сладкие фрукты, для кислинки можно добавить немного лимонного, апельсинового или ягодного сока.