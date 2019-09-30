Ряд признаков, которые говорят о проблемах с кишечником

Тяга к вредной пище. Очень часто на дисбаланс кишечных бактерий указывает сильное желание употреблять сладкое. Например, такая тяга возникает после курса антибиотиков, отличающихся свойством подавлять развитие полезных бактерии. По словам специалистов, в такой ситуации важно потреблять больше пробиотиков: они эффективно помогают нормализовать баланс кишечных бактерий.

Похудение. Результатом нарушений в работе кишечника может стать резкая потеря веса. Это связано с тем, что избыток определенных бактерий в микрофлоре органа мешает ему полноценно усваивать жир. При недостатке жира, в свою очередь, плохо усваиваются многие важные питательные вещества – человек в такой ситуации не просто худеет, его здоровье ослабевает.

3

Негативное эмоциональное состояние. Проблемы с кишечником способствуют развитию психо-эмоциональных расстройств: могут развиваться повышенная тревожность, раздражительность, депрессивные состояния, утрата интереса к сексу. Такая связь обусловлена тем, что именно в кишечнике вырабатывается основная часть серотонина, от концентрации которого зависит множество психических процессов.

Также нехватка серотонина может привести к бессоннице, так что ее возникновение тоже может быть симптомом того, что кишечник перестал быть здоровым.