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Ряд признаков, которые говорят о проблемах с кишечником

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Ряд признаков, которые говорят о проблемах с кишечником
23:15 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Кишечник теряет здоровые функции, когда в нем нарушается бактериальный баланс – патогенная флора начинает преобладать над полезными микробами. Существует ряд признаков, которые помогают узнать об этом.

  • 1

    Тяга к вредной пище. Очень часто на дисбаланс кишечных бактерий указывает сильное желание употреблять сладкое. Например, такая тяга возникает после курса антибиотиков, отличающихся свойством подавлять развитие полезных бактерии. По словам специалистов, в такой ситуации важно потреблять больше пробиотиков: они эффективно помогают нормализовать баланс кишечных бактерий.

  • 2

    Похудение. Результатом нарушений в работе кишечника может стать резкая потеря веса. Это связано с тем, что избыток определенных бактерий в микрофлоре органа мешает ему полноценно усваивать жир. При недостатке жира, в свою очередь, плохо усваиваются многие важные питательные вещества – человек в такой ситуации не просто худеет, его здоровье ослабевает. 

  • 3

    Негативное эмоциональное состояние. Проблемы с кишечником способствуют развитию психо-эмоциональных расстройств: могут развиваться повышенная тревожность, раздражительность, депрессивные состояния, утрата интереса к сексу. Такая связь обусловлена тем, что именно в кишечнике вырабатывается основная часть серотонина, от концентрации которого зависит множество психических процессов. 

    Также нехватка серотонина может привести к бессоннице, так что ее возникновение тоже может быть симптомом того, что кишечник перестал быть здоровым.

  • 4

    Проблемы с кожей. Экзема, прыщи и многие другие неприятности, возникающие в состоянии кожи, во многих случаях указывают именно на сбой в работе желудочно-кишечного тракта. 

  • 5

    Расстройства желудка. Пожалуй, одни из наиболее "говорящих" симптомов ухудшившегося состояния ЖКТ.

    Если стали частыми такие явления как изжога, тошнота, вздутие живота, запоры или диарея, дискомфорт после еды, (особенно после углеводов), не медлите с посещением врача.

Это уже болезнь: с чем связаны привычки закусывать губу или давить прыщи

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Здоровье, Симптомы, Кишечник, Проблемы с кишечником.
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