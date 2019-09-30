Скачать
Понедельник, 30.09.2019
Выборы в Австрии: Зеленский поздравил Курца с победой
Выборы в Австрии: Зеленский поздравил Курца с победой
Гончарук обозначил сроки обнародования плана деятельности Кабмина
Гончарук обозначил сроки обнародования плана деятельности Кабмина
Шахтер отправился в Милан на матч Лиги чемпионов (список игроков)
Шахтер отправился в Милан на матч Лиги чемпионов (список игроков)
"Танцы со звездами 2019": кто покинул 6 выпуск проекта (Видео)
"Танцы со звездами 2019": кто покинул 6 выпуск проекта (Видео)

Почему женщинам нужно отказаться от мяса и чипсов (Фото)

Смотрите фото (3)
Почему женщинам нужно отказаться от мяса и чипсов (Фото)
13:11 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эти виды продуктов способны снизить настроение и увеличить последствия стресса.

Чипсы и мясо провоцируют депрессию у женщин.

Продукты питания играют немаловажную роль в жизни и здоровье людей. Некоторые из них могут принести пользу, а какие-то напротив окажут только вред. Ученые утверждают, что чипсы и мясо вредят представительница прекрасного пола.

Исследование в данной области проводили научные специалисты из Гарвардского университета. Оказалось, что чем чаще женщина ест мясные продукты и хлебобулочные изделия, а том числе чипсы и сухарики, тем больше ее склонность к депрессивным состояниям. 

Американские ученые обнаружили взаимосвязь между рационом питания и психическим состоянием представительниц прекрасного пола. Если женщина находится в подавленном состоянии, то зачастую она начинает заедать свои проблемы. Чаще всего люди видят утешение в продуктах, которые содержат большое количество углеводов. В том числе к таким пагубным видам пищи относятся сладости и фастфуд. 

При этом женщины не всегда задумываются о том, что такой рацион может негативно сказать на состоянии здоровья, спортивной фигуре и настроении.

Полезное свойство черного шоколада (Фото)

К таким выводам научные специалисты пришли в ходе многолетнего исследования. Около десяти лет они наблюдали за женщинами, их рационом. В итоге выяснилось, что пагубное воздействие оказывают мясные продукты, макаронные и хлебобулочные изделия, а также полуфабрикаты, включая сухарики и чипсы. Те, кто любят такие продукты, а не рыбу, фрукты и овощи, чаще страдают от депрессий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Здоровье, Продукты питания, Продукты, Американские ученые, Совет медиков, Чипсы и мясо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Просто огромный: самый большой мотоцикл Leonhardt Gunbus 410 (Фото)
02 Кличко лично проверил ремонтные работы на Борщаговском путепроводе (Фото)
03 Веские причины оставить сливочное масло в повседневном питании (Фото)
04 Главный раввин Киева раскритиковал Зеленского (Видео)
05 Гороскоп на завтра, 30 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Последние теплые деньки: прогноз погоды на конец сентября
Последние теплые деньки: прогноз погоды на конец сентября
Гончарук - о МВФ: Будет подписана новая программа (Видео)
Гончарук - о МВФ: Будет подписана новая программа
Курс валют 30 сентября: гривня укрепляется, рубль стоит на месте
Курс валют 30 сентября: гривня укрепляется, рубль стоит на месте
День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: история и традиции
День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: история и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь