Как понять, что у вас биполярное расстройство: основные признаки

Обычно оно сопровождается двумя эпизодами: маниакальным и депрессивным. Однако некоторые люди могут испытывать только манию, а не депрессию.
Нет конкретных лекарств против биполярного расстройства, однако можно управлять симптомами, применяя целый комплекс методов лечения, сообщает MedicalNewsToday.
Возможно, на первый взгляд может показаться, что в биполярном расстройстве нет ничего страшного. Однако оно выматывает, ухудшает отношения с окружающими, резко снижает качество жизни человека и даже может привести к суициду.
Как выявить биполярное расстройство у подростков?
- признаки биполярного расстройства с маниакальным эпизодом
- кажутся чрезвычайно счастливыми или действуют очень глупо для своего возраста;
- периодические вспышки агрессии;
- проблемы со сном или бессонница;
- не испытывают усталости;
- проблемы с концентрацией внимания;
- говорят очень быстро или стараются говорить о разных вещах одновременно;
- чрезмерная сексуальная активность;
- рискованное или импульсивное поведение;
- завышенное эго;
Признаки биполярного расстройства с депрессивным эпизодом
- чувствуют себя очень грустно или подавленно;
- регулярно плачут;
- чувствуют себя одинокими или изолированными;
- жалуются на головную боль или боль в животе;
- чувствуют себя виноватыми и никчемными;
- встревоженные;
- раздраженные или злые без видимых причин;
- нестабильно питаются;
- испытывают нехватку энергии даже с полноценным сном;
- не заинтересованы в любимых ранее вещах;
- романтизируют смерть или задумываются о том, чтобы забрать собственную жизнь.