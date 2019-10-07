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Как понять, что у вас биполярное расстройство: основные признаки

Как понять, что у вас биполярное расстройство: основные признаки
21:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Биполярное расстройство – длительное состояние, которое несет за собой контрастные изменения в настроении человека.

Обычно оно сопровождается двумя эпизодами: маниакальным и депрессивным. Однако некоторые люди могут испытывать только манию, а не депрессию.

Нет конкретных лекарств против биполярного расстройства, однако можно управлять симптомами, применяя целый комплекс методов лечения, сообщает MedicalNewsToday.

Возможно, на первый взгляд может показаться, что в биполярном расстройстве нет ничего страшного. Однако оно выматывает, ухудшает отношения с окружающими, резко снижает качество жизни человека и даже может привести к суициду.

Как выявить биполярное расстройство у подростков?

  • признаки биполярного расстройства с маниакальным эпизодом
  • кажутся чрезвычайно счастливыми или действуют очень глупо для своего возраста;
  • периодические вспышки агрессии;
  • проблемы со сном или бессонница;
  • не испытывают усталости;
  • проблемы с концентрацией внимания;
  • говорят очень быстро или стараются говорить о разных вещах одновременно;
  • чрезмерная сексуальная активность;
  • рискованное или импульсивное поведение;
  • завышенное эго;

Признаки биполярного расстройства с депрессивным эпизодом

  • чувствуют себя очень грустно или подавленно;
  • регулярно плачут;
  • чувствуют себя одинокими или изолированными;
  • жалуются на головную боль или боль в животе;
  • чувствуют себя виноватыми и никчемными;
  • встревоженные;
  • раздраженные или злые без видимых причин;
  • нестабильно питаются;
  • испытывают нехватку энергии даже с полноценным сном;
  • не заинтересованы в любимых ранее вещах;
  • романтизируют смерть или задумываются о том, чтобы забрать собственную жизнь.
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Здоровье, Признаки, Биполярное расстройство, Как выяснить.
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