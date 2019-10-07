Как понять, что у вас биполярное расстройство: основные признаки

Новости шоу бизнеса:Биполярное расстройство – длительное состояние, которое несет за собой контрастные изменения в настроении человека.

Обычно оно сопровождается двумя эпизодами: маниакальным и депрессивным. Однако некоторые люди могут испытывать только манию, а не депрессию.

Нет конкретных лекарств против биполярного расстройства, однако можно управлять симптомами, применяя целый комплекс методов лечения, сообщает MedicalNewsToday.

Возможно, на первый взгляд может показаться, что в биполярном расстройстве нет ничего страшного. Однако оно выматывает, ухудшает отношения с окружающими, резко снижает качество жизни человека и даже может привести к суициду.

Как выявить биполярное расстройство у подростков?

признаки биполярного расстройства с маниакальным эпизодом

кажутся чрезвычайно счастливыми или действуют очень глупо для своего возраста;

периодические вспышки агрессии;

проблемы со сном или бессонница;

не испытывают усталости;

проблемы с концентрацией внимания;

говорят очень быстро или стараются говорить о разных вещах одновременно;

чрезмерная сексуальная активность;

рискованное или импульсивное поведение;

завышенное эго;

Признаки биполярного расстройства с депрессивным эпизодом