Скачать
Вторник, 08.10.2019
"Украинское дело": Конгресс США заинтересовали документы по военной помощи ВСУ
"Украинское дело": Конгресс США заинтересовали документы по военной помощи ВСУ
Арест Пашинского: Портнов обещает, что следующим будет Порошенко
Арест Пашинского: Портнов обещает, что следующим будет Порошенко
Назван лучший игрок месяца в АПЛ по версии PFA
Назван лучший игрок месяца в АПЛ по версии PFA
Тоня Матвиенко поделилась особыми чувствами в лирик-версии песни "Не відповідай" (Видео)
Тоня Матвиенко поделилась особыми чувствами в лирик-версии песни "Не відповідай" (Видео)

Врачи объяснили, почему яблоки нужно есть каждый день

Врачи объяснили, почему яблоки нужно есть каждый день
01:03 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Ежедневное употребление хотя бы нескольких яблок спасет вас от авитаминоза и обеспечит слаженную работу всех систем организма.

Яблоки содержат большое количество йода, который укрепляет иммунитет и помогают организму согреваться в холода, а содержащееся в них железо спасет от хронической усталости. Об этом сообщила врач Виктория Савицкая.

Для укрепления иммунитета в сезон простуд, поддержания хорошего настроения и стройной фигуры специалисты рекомендуют ежедневно съедать хотя бы 1-2 яблока.

Многим еще с детства известно, что печеные яблоки улучшают работу пищеварительной системы, но это далеко не единственное их преимущество. К примеру, зеленые сорта стимулируют обмен веществ (что важно для тех, кто боится поправиться в холодное время года).

В пасмурную погоду яблоки рекомендуют включать в рацион еще и для настроения и бодрости.

«Яблоки полезны практически во всех вида и сохраняют в себе множество ценных микроэлементов даже после запекания. А для того, чтобы быстрее проснуться и чувствовать себя полным сил, выпивайте с утра чашечку ароматного чая, настоянного на свежих плодах антоновки.

Медики рассказали, как может вредит чай с сахаром

Отмечу также, что в кисло-сладких яблочках (преимущественно зеленых сортов) огромное количество такого микроэлемента, как железо. Это прекрасная профилактика хронической усталости и анемии. А благодаря обилию йода в «зимних» сортах, яблоки помогают нам быстрее согреваться в холода», — говорит врач. При этом эксперты рекомендуют есть яблоки вместе с огрызком, ведь йод концентрируется в основном в зернышках. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Яблоки, Польза яблок, Свойства яблок, Почему яблоки стоит есть каждый день.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Арест Пашинского: Портнов обещает, что следующим будет Порошенко
02 Аппетитное женское тело, которым гордятся и не стесняются (Фото)
03 Пашинского взяли под стражу: Турчинов заявил о политических мотивах
04 Как понять, что у вас биполярное расстройство: основные признаки
05 Джулия Робертс решила повторить легендарный образ героини фильма "Красотка" (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: минометные обстрелы не утихают
День в ООС: минометные обстрелы не утихают
Скалецкая о медреформе: Нет иного пути
Скалецкая о медреформе: Нет иного пути
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (30.09 - 06.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Медики рассказали, как может вредит чай с сахаром
Медики рассказали, как может вредит чай с сахаром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь