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Врачи рассказали, до какого возраста детям нельзя давать сок

Врачи рассказали, до какого возраста детям нельзя давать сок
01:34 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Специалисты не рекомендуют поить ребенка соком, как минимум, до достижения им пяти лет.

Целая группа американских специалистов из областей педиатрии, стоматологии и питания опубликовали доклад, в котором приводятся рекомендации по кормлению детей. Особый интерес представляет статья о напитках.

Так, в докладе говорится о том, что нельзя давать детям до достижения определенного возраста. Например, до шести месяцев малыши должны получать только грудное молоко или смеси. После достижения шестимесячного возраста детей можно допаивать водой, если они уже начали есть твердую пищу. При этом до года любые соки должны отсутствовать в их рационе.

В возрасте от одного года до пяти лет детям нельзя давать молоко со вкусовыми добавками, искуственные смеси, так называемое «растительное молоко» (миндальное, овсяное и т.д.). Также противопоказаны напитки с кофеином, сахаром и его заменителями. Фруктовый сок можно давать, но в ограниченных количествах.

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Эксперты просят родителей не забывать, что в некачественных соках и других сладких напитках содержится много сахара, который может навредить здоровью малышей.

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Дети, Сок, Здоровье детей, До какого возраста детям нельзя давать сок.
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