10 простых шагов ,которые отучить вас от сладкого

Новости шоу бизнеса:Врачи доказали, что сахар вызывает зависимость сродни наркотической.

Сахар — это одна из глобальных проблем современности. Мы слишком любим сладости, чтобы так просто от них отказаться. В результате переизбыток сахара приводит к серьезным проблемам со здоровьем и нарушениям в работе некоторых органов.

Ожирение, сахарный диабет, низкий иммунитет, повышенная утомляемость, хроническая усталость, гормональные сбои — вот лишь неполный список отклонений от нормы.

Эксперты рассказали, как победить зависимость от сладкого. Полезные привычки следует внедрять в свою жизнь постепенно, чтобы добиться действительно заметного результата.

Планируйте рацион заранее

Как правило, что в большинстве случаев вы едите сладкое, потому что не планируете меню на день заранее, а шоколадные батончики, плюшки и пончики — это самый простой и вкусный способ перекусить в течение дня. Правда, такое питание не очень-то и полезно. Совсем скоро вы увидите, как такие сладкие перекусы начнут откладываться на ваших боках.

Возьмите за привычку продумывать свой рацион заранее. Лучше делать это на неделю вперед, чтобы у вас была возможность приобрести в магазине все необходимое и не отвлекаться на забеги по супермаркету в будние дни. Поначалу будет сложно, но это того стоит.

Ищите полезные альтернативы

Вы когда-нибудь задумывались, что существуют полезные альтернативы вашим любимым сладостям? Так, например, вместо сахара к чаю можно подавать мед. Важно знать, что в горячий чай мед добавлять нельзя, потому что он теряет все свои полезные свойства под действием высоких температур. Ешьте его в свежем виде.

Не поленитесь и изучите ассортимент ближайшего к вам супермаркета. И вы обязательно найдете полезные альтернативы вашим любимым продуктам. Шоколадные батончики замените на плитку горького шоколада, йогурт с добавками — на натуральный со свежими ягодами, конфеты — на орехи и финики.

Не добавляйте сахар в чай и кофе

За одно, на первый взгляд, безобидное чаепитие ваш организм может получить много лишних и совсем не нужных ему калорий. Если вы пьете чай и кофе с сахаром и обязательным десертом, то меняйте свои привычки. Получается не перекус, а настоящая сахарная бомба замедленного действия.

Не добавляйте в чай и кофе сахар. В чай лучше добавить лимон и подать к нему мед, а ароматный кофе можно посыпать корицей или добавить в него ваниль. Напиток от этого лишь выиграет во вкусе. Про сладкий допинг и вовсе лучше забыть. Замените его на полезный перекус между чаепитиями.

Откажитесь от газировки

Обожаете газированные напитки? А знаете ли вы, что они буквально «напичканы» сахаром? После небольшой баночки газировки инсулин в организме стремительно скачет, провоцируя тем самым повышенный аппетит. Диетические газировки и напитки без сахара — это лишь уловки опытных маркетологов.

Вместо газировки пейте чистую питьевую воду, ароматизированную воду с лимоном или другими фруктами, полезные и питательные смузи из овощей и фруктов, зеленый чай. Такие напитки гораздо полезнее для организма и менее калорийны.

Носите еду с собой

Купите яркие и удобные контейнеры, в которых сможете носить еду с собой. Работа, учеба и другие важные дела не должны быть причиной переедания и увеличения количества сладостей в рационе. Продумайте меню на день заранее, подготовьте еду и разложите ее по контейнерам.

Старайтесь есть в одно и то же время. Основной причиной, по которой мы предпочитаем сладости полезной еде, является голод. Именно он заставляет нас покупать булочку вместо того, чтобы немного подождать и насладиться вкусной едой.

Ешьте больше белковых продуктов

Что касается голода, то он достаточно коварен. Вы можете есть по часам, но при этом все равно срываться на сладости. Это вовсе не значит, что у вас проблемы с силой воли или вы катастрофически нуждаетесь в сахаре. Просто ваш рацион требует определенных корректировок.

Если вы едите мало качественного белка, то аппетит может быть повышенным большую часть времени. Включите в свой рацион курицу, индейку, орехи, рыбу, оливковое масло, авокадо, яйца, молочную продукцию. Совсем скоро вы заметите, что на сладости тянет не так уж и сильно.

Изучайте состав продуктов

Внимательно читайте информацию на этикетках. Сахар может присутствовать даже в тех продуктах, в которых на первый взгляд его просто не должно быть. Например, он есть в томатной пасте и всевозможных магазинных соусах, а иногда его даже добавляют в замороженные ягоды, которые, казалось бы, и без него вполне хороши.

Не поленитесь лишний раз убедиться в том, что вы выбираете правильные продукты для своего питания.

Не издевайтесь над собой

Избавиться от любви к сладкому — вовсе не значит полностью отказать себе во всех гастрономических удовольствиях. Во-первых, следует помнить, что сахар присутствует в составе некоторых полезных продуктов, к которым относятся, например, фрукты и овощи. Отказывать себе в этих продуктах не нужно. Это полезные природные сахара, которые при умеренном употреблении не навредят вам.

Во-вторых, иногда можно позволить себе любимый десерт. Если вы знаете меру, то ничего плохого с вами не случится. Человек, который мучает себя и чувствует себя несчастным в результате лишений и ограничений, не может быть счастливым и здоровым.

Экспериментируйте на кухне

Не бойтесь кулинарных экспериментов. Попробуйте приготовить любимое блюдо совершенно по-новому. Вместо томатного соуса или пасты, в которых присутствует сахар, приготовьте овощной соус из полезных ингредиентов и «поиграйте» со специями, чтобы добиться неповторимого вкуса.

Не отказывайтесь от выпечки, если очень ее любите. Замените сахар на мед или фруктовое пюре. Приготовьте последнее самостоятельно ради полной уверенности в составе продукта. В магазинных вариантах нередко встречается сахар. Для выпечки прекрасно подойдет яблочное, тыквенное или банановое пюре.

Готовьте дома

Мы вряд ли удивим вас, если скажем, что готовить еду лучше дома. Конечно, иногда можно выбраться в ресторан, чтобы прекрасно провести время в теплой компании и уютной атмосфере. Правда, к своим заказам нужно относиться предельно ответственно. Еда в ресторане довольно калорийна. А еще выход в свет редко обходится без десерта!

Старайтесь преимущественно готовить дома. Это единственный вариант, при котором вы будете точно знать, что находится в вашей тарелке, и сможете контролировать количество сахара, поступающего в организм.