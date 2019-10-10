Почему ночью хочется вредной пищи: доказано экспериментом

Новости шоу бизнеса:Наверняка вы замечали, что если не удается хорошо выспаться ночью, утром так и хочется съесть что-то жирное и калорийное.

Ученые из Северо-Западного университета штата Иллинойс провели эксперимент и объяснили такую закономерность.

Как проходил эксперимент?

Одна группа людей спала достаточно, а другая по четыре часа в день. Затем участников группы поменяли местами и повторили исследование. Добровольцев обеспечили трехразовым питанием, кроме того, они могли есть со шведского стола. Эксперимент показал, что те, кто спал мало, чаще выбирали вредную пищу: пончики, картофельные чипсы, шоколадное печенье.

Почему организм требует вредную пищу?

Ученые отмечают, что, во-первых, в организме недостаточно спавших участников, произошли биохимические изменения, а во-вторых, они имели пониженную активность грушевидной коры – участка мозга, отвечающего за обоняние и отправляющего сигналы в другой участок мозга – островок, участвующий в регуляции моторики желудка.

Следовательно, ученые предполагают, что обонятельные рецепторы могут работать иначе в случае, если человек спит недостаточно. А именно – мы пытаемся получить больше энергии из еды, чем нам нужно на самом деле.

"Недосыпание делает мозг уязвимым и чувственным к привлекательным запахам пищи", – резюмируют авторы исследования. Исследование еще раз подтверждает, что полноценный сон крайне важен для нашего организма.