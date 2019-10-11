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Как питаться, чтобы избавиться от боли в спине

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Как питаться, чтобы избавиться от боли в спине
08:39 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Людям, которые работают в офисе, знакомо чувство боли в спине, мешающее работать продуктивно.

Диетологи Шона Уилкинсон, Мэрили Гленвиль и Кассандра Бернс назвали 7 продуктов, которые помогут избавиться от боли в спине.

Свекла

Кроме пользы для сердечно-сосудистой системы, свекла может помочь в борьбе с воспалительными процессами, которые вызывают боль в спине.

Красная капуста

Этот овощ богат антиоксидантами, которые близки по своим свойствам к тем, что есть в ягодах. Красная капуста также насыщена витамином С.

Жирная рыба

Лосось, макрель, сардины и сельдь – источник омега-3 жиров. Рыба полезна не только для сердца, а также оказывает противовоспалительное действие.

Листовая зелень

Листовая зелень, например, шпинат, богата каротиноидами и флавоноидами, которые помогут людям, во время работы постоянно сидящим за столом, предупредить симптомы воспаления в области спины.

Оранжевые овощи

Тыква, морковь и другие овощи оранжевого цвета содержат много каротеноидов. Бета-каротин, который относится к этому типу веществ, способен превращаться в витамин А, ответственный за усиление иммунной системы человека.

Ананас

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Этот фрукт богат комплексом ферментов, который обладает мощными противовоспалительными свойствами.

Ягоды

Большинство ягод содержат антоцианы – компоненты, которые окрашивают их, например, в красный цвет. Антоцианы имеют потенциальное антиоксидантное и противовоспалительное действие.

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Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Боль в спине, Спина, Советы медиков.
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