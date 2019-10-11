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Упражнение планка: эффективная проработка мышц всего тела

Упражнение планка: эффективная проработка мышц всего тела
15:30 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Поза планки — одно из лучших упражнений, если нужно укрепить мышцы живота, спины и рук.

Если кто-то придумает метод держать тело в тонусе и в форме, который будет забирать как можно меньше времени это будет самый выдающийся человек.

Мы хотим выглядеть красиво, но не всегда хватает на это времени, сил и желания.

Современные методики питания и индивидуальных тренировок требуют много усилий. Но как быть, если мы хотим иметь рельефное тело или быстро похудеть к лету?

Существует очень результативное упражнение, которое называется "планка". Очень многие о нем слышали, но те, кто применяет это упражнение на практике, с уверенностью могут сказать, что такие не сложные нагрузки делают наше тело идеальным. Конечно же, выполняя планку, не стоит возвращаться к употреблению выпечки и вредной еды.

Всегда тренировка должна сопровождаться правильно подобранной диетой.

Планка — упражнение для тренировки всего тела. Оно укрепляет мышцы спины, пресса, ног и рук, улучшает гибкость, осанку и чувство равновесия. Это упражнение можно смело делать в домашних условиях, если нет времени и желания посещать тренажёрный зал.

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Для выполнения данного упражнения не требуется много времени, вы можете находиться в отпуске или после работы, утром или вечером, в спортивной одежде или в пижаме, Делайте планку каждый день всего по несколько минут, и через месяц вы заметите, как ваше тело преобразилось и стало более рельефным.

На первый взгляд, упражнение "планка", кажется слишком простым. Но когда вы начнете ее применять, поймете, что идет нагрузка на все тело и при первых разах вам будет очень трудно продержаться более минуты.

Старайтесь с каждым разом увеличивать время, когда находитесь в положении планки. Даже половина выдержанной минуты увеличит результативность.

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Здоровье, Пресс, Упражнения для пресса, Планка, Советы медиков, Стальной пресс, Упражнения планка.
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