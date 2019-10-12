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К чему может приводить недостаток сна

К чему может приводить недостаток сна
17:59 Сегодня Телеграф healthystyle.info/ Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Здоровый сон - это жизненная необходимость для каждого человека.

Группа ученых из Соединенных Штатов Америки провела множество интересных исследований, благодаря которым им удалось узнать, каким образом на человеческом организме сказывается постоянный недосып.

Специалисты заявили, что сон, как ранее уже много раз сообщалось, является основным источником восстановления сил, при этом сон в ночное время суток – еще и хорошо "подправляет" здоровье.

Ученые заявили, что очень важно, чтобы человек соблюдал режим сна, так как это оказывает сильное влияние на работу нервной системы, возможности интеллекта, а также сказывается на нормальной работе ЖКТ и даже на настроении человека.

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Помимо этого, как отметили американские исследователи, любые изменения в "сонном" графике автоматически становятся стрессом для организма в целом.

Ученые также заявили, что здоровый и продолжительный сон нельзя заменить чашкой кофе или энергетиком.

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Здоровье, Сон, Здоровый сон, Недостаток сна, Советы медиков.
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