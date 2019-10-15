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Эффективные медоты для стимуляции и ускорения роста волос

Эффективные медоты для стимуляции и ускорения роста волос
12:05 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Стимуляция роста волос начинается с правильного ухода за ними.

Волосы считаются одним из атрибутов женственности.

Дамы гордятся ими, ухаживают за ними и, нередко хотят, чтобы они росли быстрее.

Что же нужно знать о росте волос, прежде чем применять какое-либо лечение?

  • жизненный цикл волос генетически предопределен (4,5 лет у мужчин, 3 года у женщин);
  • скорость роста волос зависит от этой генетической программы и от этнической принадлежности каждого человека;
  • корень волос очень важен для здоровья волос;
  • рост волос зависит также от секреции половых гормонов;
  • смена времен года влияет на рост волос.

Наиболее часто используемым ингредиентом для здоровья волос является касторовое масло. Чтобы стимулировать рост волос, можно попробовать следующее лечение: в небольшом контейнере смешать равное количество касторового и оливкового масла, к которым добавить 4 капли иланг-иланга или масла шалфея. Перед применением этого коктейля необходимо убедиться, что нет аллергии на его ингредиенты. Если ее нет, намазать маску на голову и продержать ее, как минимум 2 часа, а еще лучше — всю ночь.

Стимуляция роста волос с помощью лука

Лечение волос с помощью лука применяется с давних времен. В шампунь, который используется регулярно, добавить мелко нарезанный лук и оставить на 10 дней. По их истечению, можно удалить кусочки лука, а можно не удалять: они волосам не повредят. И еще: чем дольше замачивать лук, тем эффективнее будет шампунь.

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Чеснок — чудесная приправа для стимуляции роста волос

Для получения чесночной маски потребуются 2 больших зубчиков чеснока и кокосовое масло. Раздавить чеснок, добавить в кокосовое масло, оставить на 3 дня. По их истечению, процедить чесночную смесь, нанести на волосы, энергично массируя корни. Наложенную маску держать не менее 2-х часов, затем смыть большим количеством воды.

Являясь отличным стимулятором роста волос, чесночная маска не радует своим резким запахом. Чтобы ему противостоять, можно добавить 2-3 капли эфирного масла мяты, но необходимо помнить, что она противопоказана беременным.

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Здоровье, Волосы, Уход за волосами, Рост волос, Здоровые волосы, Советы медиков.
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