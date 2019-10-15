Продукты, которые могут стать заменителями сахара

Новости шоу бизнеса:Многие видят альтернативу и переходят на сахарозаменители, мотивируя свой выбор тем, что заменили сахара, не так калорийны, и по вкусу не отличаются от него.

Врачи называют злоупотребление сахаром причиной возникновения многих заболеваний, в частности ожирения и диабета.

Специалисты выяснили, что сахар можно заменять натуральными продуктами, которые доступны каждому. Среди них стевия и кленовый сироп, которые следует добавлять не только в десерты и чай, но и в другие блюда.

Стевию продают в виде листьев, порошка и таблеток. Сиропы топинамбура и агавы также хорошо заменят сахар, несмотря на своеобразный привкус. Они могут стать неплохим выбором людей, отдающих предпочтение здоровому питанию.

Ученые порекомендовали каждому выбирать сахарозаменитель, который не вызовет аллергических реакций.

Напомним, куриное яйцо считается одним из самых полезных и питательных продуктов, благодаря его пищевой ценности. Яйца просто необходимы для здорового сбалансированного питания.