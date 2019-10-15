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Продукты, которые могут стать заменителями сахара

Продукты, которые могут стать заменителями сахара
13:58 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Многие видят альтернативу и переходят на сахарозаменители, мотивируя свой выбор тем, что заменили сахара, не так калорийны, и по вкусу не отличаются от него.

Врачи называют злоупотребление сахаром причиной возникновения многих заболеваний, в частности ожирения и диабета.

Специалисты выяснили, что сахар можно заменять натуральными продуктами, которые доступны каждому. Среди них стевия и кленовый сироп, которые следует добавлять не только в десерты и чай, но и в другие блюда.

Стевию продают в виде листьев, порошка и таблеток. Сиропы топинамбура и агавы также хорошо заменят сахар, несмотря на своеобразный привкус. Они могут стать неплохим выбором людей, отдающих предпочтение здоровому питанию. 

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Ученые порекомендовали каждому выбирать сахарозаменитель, который не вызовет аллергических реакций.

Напомним, куриное яйцо считается одним из самых полезных и питательных продуктов, благодаря его пищевой ценности. Яйца просто необходимы для здорового сбалансированного питания. 

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Все по теме:

Здоровье, Сахар, Заменитель сахара, Советы медиков, Чем заменить сахар.
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