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Медики назвали полезные свойства миндаля

Медики назвали полезные свойства миндаля
00:15 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Орехи миндального дерева в Азии считаются магическим плодом, способным даровать здоровье.

Медики назвали полезные свойства миндаля, богатого различными микро и макроэлементами, необходимые для организма человека. Эксперты отмечают, что употребление миндаля способствует снижению уровня "плохого" холестерина. Если в организме уровень холестерина очень высок, следует превысить норму потребления плода миндального дерева до 20-30 штук в сутки. Чтобы понять, что "плохое" органическое жироподобное соединение превышает норму, следует обратить внимание на появление белых точек (жировиков) на нижних веках, ранней седины, болей в ногах.

В миндале содержится много витаминов и минералов, необходимых для роста волос и их здоровья. За укрепление волос отвечает токоферол, а за блеск и прочность витамины группы В. Для профилактики болезней сердечно-сосудистой системы рекомендуется употреблять косточковый плод вместе с кожурой. Содержащиеся в нем медь, магний, антиоксиданты и мононенасыщенные жирные кислоты улучшают работу сердца и кровеносной системы.

Ядра миндаля помогают бороться со старением, благодаря витамину Е, растительным антиоксидантам и марганцу. Последний способствует выработке коллагена, необходимого для тонуса и упругости кожи. Продукт будет особенно полезным для тех, кто страдает от дисбактериоза, для которого характерны вздутие живота, боли, расстройство пищеварения. Таким людям рекомендуется употреблять до 30-35 штук в день плодов миндаля, поскольку в их кожуре имеются пребиотики, улучшающие рост и размножение в кишечнике полезных микроорганизмов.

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Исследования показали: лица, употреблявшие миндаль, ели меньше продуктов, содержащих углеводы, на протяжении дня. Орех не только важен для похудения. Он улучшает работу мозга с помощью токоферола и жирных кислот, сохраняя память органа и задерживая его старение

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Миндаль, Польза миндаля, Свойства миндаля.
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