Скачать
Среда, 16.10.2019
Могерини: устойчивость Украины является одним из главных интересов Евросоюза
Могерини: устойчивость Украины является одним из главных интересов Евросоюза
Минздрав завершает создание организации по закупке медпрепаратов
Минздрав завершает создание организации по закупке медпрепаратов
"Будем обсуждать": Павелко - о будущем Шевченко в сборной
"Будем обсуждать": Павелко - о будущем Шевченко в сборной
"Тор: Любовь и гром": героиня Натали Портман поборется с раком груди
"Тор: Любовь и гром": героиня Натали Портман поборется с раком груди

Манго признали лучшим фруктом для снятия боли в желудке

Манго признали лучшим фруктом для снятия боли в желудке
01:31 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Диетологи рассказали, что при употреблении желательная норма манго в день 40 грамм.

Манго — продукт, содержащий 20% суточной нормы клетчатки. Из-за этой особенности его признали лучшим фруктом для снятия боли в желудке. Потому как клетчатка борется с болями, а входящий в состав калий стабилизирует пищеварение.

Диетологи рассказали, что при употреблении желательная норма манго в день 40 грамм. Продукт стимулирует клеточный рост, что поможет привести пищеварение в порядок.

Содержащиеся в манго антиоксиданты помогут восстановить работу печени. Орган напрямую влияет на пищеварение, поэтому важно позаботиться о функционировании. Кроме этого, он помогает восстановить уровень инсулина.

Фрукт также содержит ниацин, магний и пантотеновой кислоты так же, как сильных противостарителей как зеаксантин, кверцетин, астрагалин и бета-каротин

Медики назвали полезные свойства миндаля

Диетологи советуют готовить молочные коктейли с манго. Такой «микс» поможет избежать таких болезней как диарея, запоры в желудке, метеоризм и энтерит. Несмотря на всю полезность, есть и противопоказания. Поэтому манго не стоит употреблять слишком часто.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Mango, Желудок, Польза манго, Свойства манго, Как убрать боль в желудке.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 16 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
03 Защитник сборной Португалии назвал причины поражения против Украины
04 У Кучмы подытожили проделанную работу ТКГ в Минске
05 Знаменитые и богатые: как выглядят самые красивые девушки Кипра (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Туман начинает покорять: прогноз погоды на завтра
Туман начинает покорять: прогноз погоды на 16 октября
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.10 - 13.10)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.10 - 13.10)
Переход Украины на зимнее время: когда и как
Переход Украины на зимнее время: когда и как
Какая стоимость продуктов по состоянию на 15 октября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 15 октября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь