Манго признали лучшим фруктом для снятия боли в желудке

Новости шоу бизнеса:Диетологи рассказали, что при употреблении желательная норма манго в день 40 грамм.

Манго — продукт, содержащий 20% суточной нормы клетчатки. Из-за этой особенности его признали лучшим фруктом для снятия боли в желудке. Потому как клетчатка борется с болями, а входящий в состав калий стабилизирует пищеварение.

Диетологи рассказали, что при употреблении желательная норма манго в день 40 грамм. Продукт стимулирует клеточный рост, что поможет привести пищеварение в порядок.

Содержащиеся в манго антиоксиданты помогут восстановить работу печени. Орган напрямую влияет на пищеварение, поэтому важно позаботиться о функционировании. Кроме этого, он помогает восстановить уровень инсулина.

Фрукт также содержит ниацин, магний и пантотеновой кислоты так же, как сильных противостарителей как зеаксантин, кверцетин, астрагалин и бета-каротин

Диетологи советуют готовить молочные коктейли с манго. Такой «микс» поможет избежать таких болезней как диарея, запоры в желудке, метеоризм и энтерит. Несмотря на всю полезность, есть и противопоказания. Поэтому манго не стоит употреблять слишком часто.