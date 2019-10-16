Назван продукт, который может предотвратить инсульт и инфаркт

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08:06 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Острое нарушение мозгового кровообращения, то есть инсульт, — самое тяжелое сосудистое заболевание головного мозга.

Результаты масштабного исследования показали: перец чили в рационе снижает риск преждевременной смерти, в первую очередь от инфаркта и инсульта.

Статья ученых из Университета штата Вермонт (США) опубликована в журнале PLoS ONE.

Авторы исследования проанализировали данные, касающиеся диеты, состояния здоровья и продолжительности жизни более 16 тысяч американцев. Наблюдения за ними велись на протяжении 23 лет. В результате ученые смогли нарисовать портрет типичного любителя острого стручкового перца — это сравнительно молодой женатый мужчина с невысоким доходом и низким уровнем образования, курящий и употребляющий алкоголь, причем в его рационе в среднем больше овощей и мяса, чем у тех, кто не любит острую пищу. При этом у любителей жгучего перца оказался в среднем ниже уровень "плохого" холестерина в крови.

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Расчеты продемонстрировали, что показатели общей смертности среди тех, кто регулярно ест пищу, приправленную перцем чили, на 12% ниже, чем среди тех, кто не ест острое. Потребление жгучего стручкового перца на 13% снижает риск внезапной смерти, в первую очередь из-за болезней сердца и сосудов, выяснили исследователи.

На чем основано столь полезное действие стручкового перца на здоровье, пока точно не ясно. Авторы исследования предположили, что капсаицин — алкалоид, обуславливающий жгучий вкус красного перца — играет роль в клеточных и молекулярных процессах в организме, защищающих от ожирения и усиливающих кровообращение. Кроме того, капсаицин обладает антимикробным действием, которое может определенным образом влиять на кишечную микрофлору.

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Здоровье, Инсульт, Инфаркт, Перец, Перец чили, Острый перец, Советы медиков.
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