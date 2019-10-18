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Почему болит живот: самые распространенные причины

Почему болит живот: самые распространенные причины
14:46 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Неприятные ощущения могут быть тревожным сигналом и поводом немедленно бежать к врачу.

Взрослые люди обычно способны интуитивно определить, что является причиной проблемы, если им уже случалось испытывать подобные ощущения. Несварение, менструальная боль или изжога – самые распространенные причины дискомфорта в области живота.

Однако некоторые виды боли должны стать поводом для серьезного беспокойства, ведь они могут свидетельствовать о следующих проблемах:

  • язва желудка;
  • желчнокаменная болезнь;
  • камни в почках;
  • панкреатит;
  • запор.

Как только вы почувствовали спазмы или боль в животе, необходимо определить, что причиняет дискомфорт. Это может быть просто несварение, которое легко определить по вздутию, изжоге и тошноте. Также распространенными симптомами расстройства желудка является урчание в животе, приливы холода или жара, диарея. В остальных случаях источник боли можно определить по тому, в какой части живота вы ощущаете дискомфорт.

Любой вид боли свидетельствует о неполадках в организме, поэтому не стоит терпеть или «глушить» неприятные ощущения анальгетиками. Обследуйтесь у врача и выясните причину.

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Здоровье, Боль, Боль в животе, Советы медиков, Неприятная боль в животе, Причины боли в животе.
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