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Основные симптомы нехватки йода в организме

Основные симптомы нехватки йода в организме
11:00 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: www.pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Одним из первых симптомов при хроническом дефиците йода является упадок сил, вялость и сонливость.

Йод – один из важнейших микроэлементов, который принимает участие во многих физиологических процессах. Нехватка йода приводит к серьезным нарушениям и требует своевременного лечения.

1. Хроническая усталость

Одним из первых симптомов при хроническом дефиците йода является упадок сил, вялость и сонливость. Одной из основных функций гормонов щитовидной железы является обеспечение организма энергией.

В большинстве случаев хроническая усталость при дефиците йода сопровождается мышечной слабостью. Такие симптомы должны побудить человека обратиться к врачу.

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2. Отечность

Этот симптом йододефицита можно заметить невооруженным глазом. Чаще всего при нехватке йода отечность проявляется под глазами, на ногах и руках. При этом принимать мочегонные средства в данной ситуации не только бесполезно, но и опасно. При приеме этих препаратов из организма вымываются полезные вещества, что приводит к нарушению водно-солевого баланса.

3. Нарушение менструального цикла

У женщин дефицит йода нередко сопровождается нарушениями менструального цикла, поскольку при этом нарушается общий гормональный фон. При длительной нехватке йода возможно развитие бесплодия и наступление преждевременного климакса.

Если йододефицит развивается в период беременности, то это негативно отражается на состоянии плода. Возможны врожденные патологии и даже самопроизвольный аборт.

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4. Снижение иммунитета

Частые простуды могут быть одним из симптомов дефицита йода. Йод играет важную роль в поддержании нормальной сопротивляемости организма. При нехватке йода организм становится более уязвимым к вирусным, бактериальным и грибковым инфекциям.

5. Железодефицитная анемия

Снижение метаболической активности из-за йододефицита часто сопровождается недостаточностью железа в крови. В таких случаях анемия, как правило, носит невыраженный характер, и проявляется уже на поздних стадиях гипотиреоза (снижение активности щитовидной железы, связанной с нехваткой йода). Больного беспокоит шум в ушах, слабость, бледность кожных покровов и головокружение.

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6. Лишний вес

Йод необходим для нормальной деятельности щитовидной железы, которая вырабатывает гормоны тироксин и трийодтиронин. Они принимают активное участие в метаболизме. При нехватке йода снижается выработка гормонов, а значит и снижается метаболизм. Все это приводит к накоплению жировой ткани. А проблема отечности, которая также характерна при йододефиците, только усугубляет ситуацию, способствуя появлению лишнего веса.

7. Снижение интеллекта

Недостаток йода в организме приводит к снижению внимания, ухудшению памяти и интеллекта. Йододефицит приводит и к снижению метаболизма в клетках мозга, из-за чего теряется способность запоминать даты, обрабатывать информацию и решать сложные задачи. Если йододефицит не устранить, то возможно развитие глубокой депрессии.

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Здоровье, Симптомы, Дефицит, Йод.
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