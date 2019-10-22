Названа опасность употребления кофе для беременных

Новости шоу бизнеса:Кофеин один и наиболее распространенных психостимуляторов.

Ирландские ученые выяснили, что содержащийся в кофе и чае кофеин приводит к уменьшению размера плода у беременных. Об этом сообщает издание "American Journal of Clinical Nutrition".

Исследователи изучили данные 941 матери и их детей и выяснили, что у 48% беременных основным источником кофеина был чай, а у 38% — кофе. Как выяснилось, каждые 100 мг кофеина уменьшают вес новорожденного на 72 грамм.

Кроме того, ученые отмечают, что употребление кофеина приводило к уменьшению роста плода, сокращению гестационного возраста и длины окружности головы.

Также отмечается, что негативный эффект от кофеина просматривался у всех матерей, даже у тех, кто пил чай и кофе в минимальных количествах. Однако у женщин, уровень потребления вещества у которых был максимально высоким, новорожденные весили на 170 гр меньше.