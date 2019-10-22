Названы продукты, необходимые для включения в рацион после 40 лет

Новости шоу бизнеса:После 40 лет нужно правильно подбирать свой рацион.

После 40 в рацион следует добавить чернику, содержащую минимум калорий. При этом в ней имеются витамины C и K, присутствуют в составе антиоксиданты и клетчатка. Благодаря ягоде можно сохранить хорошее зрение, улучшить память и сократить риск сердечно-сосудистых недугов.

Главная ценность помидоров в содержании ликопина, но они также богаты антиоксидантами в паре с витаминами A, E, C. Жирные сорта рыбы обогатят организм омега-3, витамином D и белком, лучше налегать на скумбрию и лосося. В брокколи много витаминов и фолиевой кислоты, овощ помогает снижать содержание холестерина и сокращает риск рака.

Батат отличается противовоспалительным эффектом и помогает регулировать содержание сахара в крови, а соя в небольших количествах содержит растительные белки и омега-3. Также нельзя забывать о цельнозерновых продуктах, содержащих минералы, клетчатку и витамины группы B.