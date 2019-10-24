Здоровая осанка: как избавиться от сутулости

Новости шоу бизнеса:Чтобы спина всегда была здоровой и ровной, нужно постоянно двигаться и заниматься спортом.

Сутулость – достаточно широко распространенная проблема.

И среди школьников, начиная буквально со второго-третьего класса, и среди выпускников школ, и у взрослых сутулость встречается все чаще и чаще.

Многие осознают проблему сутулости и пытаются самостоятельно исправить свою осанку. Пытаются силой воли выпрямлять спину, катаются на мяче, делают физические упражнения. Но, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев все эти попытки устранить сутулость, исправить осанку весьма малоэффективны.

Сутулость – это не всегда сколиоз. Сутулость вполне может быть вызвана и мышечными проблемами, чаще гипертонусом ряда мышц, и снижением подвижности ребер, и смещением одного либо двух позвонков. Впрочем, кифоз поясничного отдела также может вызвать сутулость.

И что, проблема неустранима? Нет, еще как устранима, осанка вполне может быть исправлена фактически за несколько сеансов (конечно, если нет дегенеративных изменений позвоночника). Естественно, количество сеансов целиком и полностью зависит от состояния организма пациента. Грамотный мануальный специалист, обученный надлежащим техникам мягкого воздействия, может устранить сутулость независимо от возраста.

Каким образом устраняют сутулость?

Ничего сверхординарного, просто качественная, грамотная работа использованием МЭТ, применением оздоровительного комплекса дозированных движений, восстановлением подвижности ребер, в том числе со стороны грудины, устранение гипертонуса мышц грудного отдела.

Существует методика устранения проблем, которые приводят к искривлению осанки, в том числе к сутулости. Специалисты владеют этими методиками и с удовольствием помогают своим пациентам стать стройными и еще более красивыми и забыть про свою бывшую сутулость надолго, если не навсегда.

При работе по восстановлению правильной осанки попутно устраняются многие другие проблемы. Организм един, поэтому, прорабатывая тему сутулости, прорабатываются все проблемы позвоночника пациента, включая сколиоз, и от докторов выходят как стройными, но еще и значительно более здоровыми, чем пришли.

Врачи радуются совместно с вами вашему новому, здоровому состоянию, красивой осанке.