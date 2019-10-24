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Как взбодриться без кофе и энергетиков? (Фото)

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Как взбодриться без кофе и энергетиков? (Фото)
14:44 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Существует пять верных способов быстро избавиться от сонливости и вялости.

  • 1

    Вам поможет запах лимона, дыхательная гимнастика и массаж рук

    Как взбодриться, поднять себе настроение и снять усталость? 

    Приготовить бодрящий напиток

    Очисть небольшой кусочек имбиря, тонко нарежь его и залей кипятком или чаем. Дай настояться 10 минут, подсласти чайной ложечкой меда. Пей не спеша, небольшими глотками, вдыхая пряный и сладковатый аромат. Вот увидишь, от сонливости не останется и следа! Кроме имбирного напитка, взбодриться помогут черный чай с молоком и кардамоном, чай или настойка с китайским лимонником.

  • 2

    Массаж рук

    Помассируй руки и пальцы, это быстро снимет усталость. Надави большим и указательным пальцами левой руки на кисть правой руки – и помассируй хорошенько.

  • 3

    Офисная зарядка

    Ощутить новый прилив сил, взбодриться и снять усталость тебе поможет комплекс упражнений, которые можно выполнять, сидя в рабочем кресле. Делай наклоны туловища в сторону, стараясь коснуться носков (по 10 раз в каждую сторону). Сидя перед компьютером, выполняй вращательные движения плечами вперед и назад (по 10 раз в каждую сторону). Делай "рывки" локтями назад, чтобы сходились лопатки (20 раз). Стоя, руки опущены вниз. "Скручивай" руки внутрь, чувствуя, как разминаются плечевые суставы.

  • 4

    Дыхательная гимнастика

    Это отличное пробуждающее средство – и не требует никаких аксессуаров и сложной подготовки. Все очень просто: глубоко вдохни и как следует выдохни. Повтори еще и еще раз. Но одно условие: дыши не только грудью, но и животом (на вдохе надувай его, на выдохе – втягивай в себя). Когда делаешь дыхательную гимнастику стоя, придерживайся за что-нибудь: может слегка закружиться голова.

  • 5

    Маленькие хитрости на каждый день

    Съешь дольку лимона и вдохни цитрусовый аромат. Кстати, в Японии во многих офисах используют лимонную "ароматерапию" для стимуляции работы. Держи в сумке косметические диски с ароматом огурца (их продают в аптеках). Когда устанешь, приложи их к векам. Через 10 минут будешь как огурчик! Массируй мочки и края ушей – тут находятся рефлекторные точки.

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Здоровье, Кофе, Продукты, Энергетики, Зарядка, Как взбодрится, Советы медиков, Как взбодриться без кофе и энергетиков.
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