Скачать
Воскресенье, 27.10.2019
"Прошлое закончилось": Зеленский говорит, что не боится обидеть Коломойского
"Прошлое закончилось": Зеленский говорит, что не боится обидеть Коломойского
"Все услышали ваши угрозы": лидер Нацкорпуса обратился к Зеленскому (видео)
"Все услышали ваши угрозы": лидер Нацкорпуса обратился к Зеленскому (видео)
Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки в УПЛ (Фото)
Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки в УПЛ (Фото)
Нетрадиционная медицина: технологии будущего, которые обеспечат вам бессмертие
Нетрадиционная медицина: технологии будущего, которые обеспечат вам бессмертие

Все, что нужно знать о инсульте: виды, симптомы и лечение

Все, что нужно знать о инсульте: виды, симптомы и лечение
19:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Хронические неинфекционные заболевания, среди которых и болезни сердца, инсульт, рак и сахарный диабет, приводят к более 40 миллионам смертей ежегодно.

Около 15 миллионов человек в год преждевременно умирают от таких болезней в возрасте от 30 до 69 лет. Почему улыбка может быть жизненно важной, а "заплетающийся язык" свидетельствует не об устлости, а о кровоизлиянии в мозг – читайте дальше.

Что такое инсульт?

Как и все наши органы, мозг нуждается в кислороде и питательных веществах, поступающих к нему из крови. Это как цепная реакция. Потому стоит лишь прекратить поставку крови в мозг, как его клетки начинают отмирать. Это и называется инсультом. Он может привести к травме мозга, инвалидности или даже смерти.

Нервные клетки головного мозга управляют всеми функциями нашего организма. Сюда относится движение конечностями, обмен веществ, дыхание, кровообращение, зрение, слух и другие сигналы, поступающие из органов чувств. Простыми словами – это вся наша жизнь. Кстати, каждая из половин головного мозга контролирует функционирование противоположной части тела. То есть инсульт слева приведет к потере функций правой части тела и наоборот.

Первым описал инсульт греческий врач Гиппократ еще более двух тысячелетий назад. Тогда этот недуг называли "апоплексией", что с греческого означает "пораженный насилием". Так окрестили прекращение кровообращения, потому что у человека внезапно развивался паралич и изменение самочувствия. Тогда, конечно же, люди мало что знали об анатомии головного мозга, поэтому и причин инсульта или способы его лечения не нашли. 

Только в середине XVII века швейцарский патологоанатом Джейкоб Вепфер установил, что у пациентов, умерших от апоплексии, было кровотечение в мозге. Он и исследовал – закупорка одной из кровеносных сосудов мозга может привести к апоплексии.

Какие существуют виды инсульта?

Ишемический – кровоснабжение прекращается из-за сгустка крови, который будто "застрял" в сосуде. Такой вид встречается в 85% случаев.

Геморрагический – кровоизлияние в мозг. То есть состояние, когда ослабленный кровеносный сосуд, который поставляет в мозг кровь, лопает. Есть также сопутствующее состояние, называемое транзиторной ишемической атакой. В таком случае кровоснабжение мозга прерывается на время. Такое состояние может длиться от нескольких минут до суток. Но оно означает, что в будущем человек может получить полноценный инсульт.

Симптомы инсульта

Cудинная мозговая катастрофа, как еще называют инсульт, развивается достаточно быстро: от нескольких минут до нескольких часов или дней. В остром периоде, непосредственно после сосудистой катастрофы, развивается состояние, которое можно назвать церебральным шоком. Он характеризуется нарушением движений и ослаблением мышечного тонуса, а также нарушениями речи. Продолжительность этого периода обычно – до трех недель. В это время может развиваться и нарастать отек мозга.

Первые признаки инсульта легко запомнить благодаря аббревиатуре FAST: Каждая буква в переводе с английского означает: 

F – face (лицо),

A – arm (рука),

S – speech (речь),

T – time (время).

Иногда есть другие признаки, которые могут знаменовать инсульт:

  • полный паралич 1 стороны тела;

  • трудности с пониманием того, что говорят другие;

  • проблемы с равновесием и координацией;

  • затрудненное глотание – дисфагия;

  • внезапная и очень сильная головная боль;

  • потеря сознания.

Первая помощь при инсульте

А сейчас к самому важному – человек с инсультом, который получит медицинскую помощь в течение четырех с половиной часов, имеет больше шансов вернуться к полноценной жизни.

Если вы заметили хотя бы одно из проявлений инсульта, особенно после эпизода повышенного артериального давления, немедленно вызывайте экстренную помощь. Чем быстрее пациенту окажут профессиональную помощь, тем больше у него шансов избежать тяжелых осложнений.

При первых симптомах попросите человека сделать три вещи:

  • улыбнуться – при инсульте улыбка будет кривой, то есть уголок губ с одной стороны – направлен вниз, а не вверх;

  • произнести простое предложение – например: "На небе собралось много облаков". Часто при инсульте произношение нарушено;

  • поднять обе руки – если поднимаются неодинаково, может быть инсульт.

Лечение

Лечение зависит от типа инсульта, и от того, какая часть мозга была поражена и что к этому привело. Инсульты обычно лечат с помощью медикаментов. Сюда входят лекарственные средства: для предотвращения и растворения тромбов, снижения артериального давления и снижения уровня холестерина. 

Хирургия может понадобиться для лечения отека мозга и уменьшения риска дальнейшего кровотечения.

После длительного обычно лечения приходит еще один важный этап – реабилитация.

Юрий Фломин, врач-невролог

“Чтобы вернуться к независимости от посторонней помощи и полноценной жизни, абсолютное большинство пациентов с устойчивыми послеинсультными нарушениями нуждается в реабилитации. Реабилитация состоит не из уколов или капельниц, а с занятий с физическим терапевтом, эрготерапевтом и логопедом, целью которых является восстановление нарушенных функций и уменьшение потребности в посторонней помощи”

Продукты, которые повышают продуктивность мозга

Медики говорят, что стоит следить за артериальным давлением. В идеале оно должно быть 120 на 80. Если же уже превышает показатель 140, риск инсульта возрастает вдвое. Поэтому стоит обратиться к врачу. 

Профилактика заболевания

По словам врачей, чтобы избежать болезни, прежде всего, нужно бросить курить, не злоупотреблять алкоголем, не употреблять жирную пищу и больше заниматься спортом. Но к инсульту могут привести также такие болезни, как сахарный диабет, артериальная гипертензия, дислипидемия. Около 90% инсультов связаны именно с этими факторами.

И напоследок – здоровый образ жизни спасает едва ли не от сотни недугов. Если умеренно заниматься спортом, употреблять качественную и здоровую пищу, не злоупотреблять алкоголем и сигаретами, здоровье можно продлить на годы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Инсульт, Инфаркт, Продукты питания, Продукты, Заболевания, Лечения, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Детоксикация: 5 продуктов, которые помогут быстро очистить организм
02 "Слова приведут к гневу": Вакарчук предупредил Зеленского
03 Влияет ли группа крови на характер человека?
04 Поздравления с Днем автомобилиста 2019 на украинском языке: стихи, проза, открытки
05 Мисс 50+: в Германии выбрали самую красивую женщину за 50
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тепла не будет: синоптики дали прогноз на начало недели
Тепла не будет: прогноз погоды на начало недели
СМИ: внедорожник главы Чернигова попал в ДТП
СМИ: внедорожник главы Чернигова попал в ДТП
Помощник Зеленского: Для защиты Золотого есть армия и полиция
Помощник Зеленского: Для защиты Золотого есть армия и полиция
&quot;Он - легенда&quot;: Даша Астафьева прокомментировала снимок с Конором Макгрегором (Фото)
"Он - легенда": Даша Астафьева прокомментировала снимок с Конором Макгрегором (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь