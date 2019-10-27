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Какие продукты помогут поднять уровень гемоглобина? (Фото)

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Какие продукты помогут поднять уровень гемоглобина? (Фото)
20:15 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы быстро поднять содержание гемоглобина в крови до нужного уровня при небольшом отклонении, включите в ваш рацион питания следующие продукты.

  • 1

    Морковный сок

    Наибольший эффект, если пить 3-4 раза в неделю по стакану. На один стакан сока понадобится около 500 г моркови.

  • 2

    Клубника и земляника

    Естественно, свежие плоды без термообработки дадут наибольший результат. 

  • 3

    Свекла

    Ее можно как натирать на терке, так и делать из нее свекольный сок.

  • 4

    Рецепт из меда, грецких орехов и клюквы

    Прекрасное средство для повышения ценного белка в крови. Можно смешать в равных пропорциях. Лучше употреблять сразу мелкими порциями, как только приготовили.

  • 5

    Травяной сбор

    Взять по две столовых ложки крапивы и листьев ежевики, а также по три столовых ложки зверобоя и цветов ромашки. Все это измельчить, перемешать и, поместив в термос, залить около 700 г кипятка. Настоявшийся настой пить по стакану три раза в день.

  • 6

    Шиповник с медом

    Пить шиповник с медом полезно не только для иммунитета и общей жизненной силы, но и для повышения гемоглобина.

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Питание, Здоровье, Гемоглобин, Повышение гемоглобина.
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