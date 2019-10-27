Какие продукты помогут поднять уровень гемоглобина? (Фото)

1 Морковный сок Наибольший эффект, если пить 3-4 раза в неделю по стакану. На один стакан сока понадобится около 500 г моркови.

2 Клубника и земляника Естественно, свежие плоды без термообработки дадут наибольший результат.

3 Свекла Ее можно как натирать на терке, так и делать из нее свекольный сок.

4 Рецепт из меда, грецких орехов и клюквы Прекрасное средство для повышения ценного белка в крови. Можно смешать в равных пропорциях. Лучше употреблять сразу мелкими порциями, как только приготовили.

5 Травяной сбор Взять по две столовых ложки крапивы и листьев ежевики, а также по три столовых ложки зверобоя и цветов ромашки. Все это измельчить, перемешать и, поместив в термос, залить около 700 г кипятка. Настоявшийся настой пить по стакану три раза в день.