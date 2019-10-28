Расстройства желудка как не бывало: продукты, которые помогут с неприятностью

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Чтобы как можно скорее избавиться от диареи, включи в свое питание эти продукты.

Рис

При расстройстве желудка лучше всего употреблять простой вареный рис. Он стабилизирует деятельность ЖКТ, поглощает газы и кислоты, способствуя прекращению диареи.