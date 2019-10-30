Ученые рассказали, как определить свою ежедневную норму потребления воды

Новости шоу бизнеса:Правильный приём воды ежедневно ускоряет метаболизм и предупреждает переедание, когда организм путает голод и жажду.

Многие люди не понимают важности потребления достаточного количества воды и то, как это влияет на здоровье и контроль веса. Согласно мнению экспертов, 2 стакана воды перед едой помогают худеющим потерять дополнительно 3 кг ежегодно.

Так сколько же воды нужно выпивать? Рассмотрим, как можно рассчитать вашу индивидуальную дневную норму.

Вес: Важный момент в определении количества воды – это то, сколько вы весите. Норма количества выпиваемой в день воды разнится в зависимости от массы конкретного человека. Мужчина с весом 90 кг и женщина – 50 нуждаются в разной дозе воды.

Умножьте на 2/3: Определив свой вес, переведите его в фунты (1 фунт = 0,45 кг). Помножьте на коэффициент, равный 2/3. Получившееся значение и будет рекомендацией к ежедневному употреблению воды, в унциях. Например, если ваш вес составляет 175 фунтов, то рекомендуемая норма воды в день будет 117 унций.

Степень физической активности: Наконец, стоит учесть фактор физической нагрузки, которую вы даёте своему организму, так как много воды мы теряем с потом. Рекомендуется восполнять каждые 30 минут тренировки 12 мл воды. Таким образом, если вы занимаетесь спортом 45 минут в день, добавьте + 18 мл к уже определённой выше норме.