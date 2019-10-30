Скачать
Среда, 30.10.2019
Рябошапка назначил руководителей департамента по делам Майдана
Рябошапка назначил руководителей департамента по делам Майдана
В Конгрессе США обнародовали текст резолюции по импичменту Трампа
В Конгрессе США обнародовали текст резолюции по импичменту Трампа
Сборная Украины останется без болельщиков на матче с Сербией
Сборная Украины останется без болельщиков на матче с Сербией
Осенний калейдоскоп: самые красивые места для путешествий в золотую пору
Осенний калейдоскоп: самые красивые места для путешествий в золотую пору

Названы простые продукты, которые спасают от диабета

Названы простые продукты, которые спасают от диабета
06:39 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Отсутствие полезных веществ ведёт к заболеваниям, и диабет в их числе.

В холодильнике можно найти разнообразные продукты, не все из которых полезны. Но мы зачастую, потребляя что-то, не обращаем на это внимания — главное значение имеют вкусовые признаки.

Названы простые продукты, которые спасают о заболевания. Тем, кого волнует собственное здоровье, эксперты советуют пересмотреть рацион и включить туда клубнику, зелёный чай, брокколи, чеснок, яблоки и овёс. Это поможет снизить риск развития диабета, которым страдают многие — не только пожилые люди.

Если говорить про летний сезон, то это удобный случай «подсесть» на яблоки и клубнику. Лучший вариант, когда ягоды и фрукты растут под собственным присмотром. Эти продукты позволят контролировать уровень сахара в крови благодаря антиоксидантам. Снижение риска заболевания равно 27%.

Также в рацион добавить брокколи — капуста поистине творит чудеса и нормализует работу организма. Это связано с тем, что капуста повышает чувствительность к инсулину и регулирует уровень глюкозы в крови: в овоще содержится магний. В случае, если брокколи будет недостаточно, то можно добавить шпинат, огурцы, зелёную фасоль.

Кроме того, пища долгожителей — далеко не всеми любимый из-за запаха чеснок. Сфера воздействия огромна: предотвращение воспалений, снижение артериального давления и уровня холестерина в крови для людей, которые страдают сахарным диабетом 2 типа. Один зубчик чеснока в день может благотворно сказаться на здоровье.

Названо фруктов и овощей, укрепляющих сердце

Что касается напитков, то стоит пристраститься к зелёному чаю — это также позволит предотвратить болезнь. Вещества, которые содержатся в этом напитке, помогают поддерживать гибкость кровеносных сосудов и контролировать уровень глюкозы в крови. Зелёный чай нужно пить после приёма пищи, чтобы понизить уровень сахара.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Продукты, Диабет, Продукты спасающие от диабета.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 30 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский о разведении сил: Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра
03 Зеленский приветствовал принятие Радой закона о добровольцах
04 Зеленский: Сегодня мы сделали первый шаг к мечте об инновационной стране
05 Закон о регулировании космической деятельности получил подпись Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Еще одно послабление: НБУ отменяет ограничение на покупку валют для физлиц
НБУ отменяет ограничение на покупку валют для физлиц
Дело Маркива: Аваков поговорил с послом Италии
Дело Маркива: Аваков поговорил с послом Италии
&quot;Закрытые пляжи&quot; отныне вне закона
"Закрытые пляжи" отныне вне закона
Рецепт дня: пышная шарлотка с тыквой
Рецепт дня: пышная шарлотка с тыквой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь