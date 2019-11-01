Осторожней с грибами: Минздрав напоминает, что делать в случае отравления

Всего 500 видов грибов, которые растут в Украине, считаются съедобными. Другие могут умело маскироваться под съедобные, как опенок ложный или шампиньон ядовитый.
Поэтому Минздрав напоминает о правилах, которые помогут избежать отравления, сообщает УНН.
Также грибы нельзя употреблять беременным, детям до 12 лет и пожилым людям.
Первые симптомы отравления грибами могут возникнуть через 30 минут. Это тошнота, рвота, резкая боль в животе, диарея.
Среди других признаков отравления:
До приезда бригады экстренной медицинской помощи, для облегчения состояния больного, следует:
Помните: симптомы могут появиться даже через несколько дней после употребления грибов.
При первых проявлениях признаков отравления нужно немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь по номеру 103.