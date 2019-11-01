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Осторожней с грибами: Минздрав напоминает, что делать в случае отравления

Осторожней с грибами: Минздрав напоминает, что делать в случае отравления
06:26 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Минздрав напомнил о правилах безопасности при потреблении грибов.

Всего 500 видов грибов, которые растут в Украине, считаются съедобными. Другие могут умело маскироваться под съедобные, как опенок ложный или шампиньон ядовитый.

Поэтому Минздрав напоминает о правилах, которые помогут избежать отравления, сообщает УНН.

  • Готовьте грибы не позднее одного дня после их сбора
  • не собирайте слишком молодые или старые грибы, их легко спутать с ядовитыми
  • не покупайте грибов на стихийных рынках
  • не пробуйте сырых грибов
  • не собирайте грибы вблизи дорог или производства.

Также грибы нельзя употреблять беременным, детям до 12 лет и пожилым людям.

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Первые симптомы отравления грибами могут возникнуть через 30 минут. Это тошнота, рвота, резкая боль в животе, диарея.

Среди других признаков отравления:

  • головокружение
  • повышение температуры тела
  • снижение пульса
  • удушье;
  • судороги
  • отток крови от конечностей (холодные руки и ноги)
  • появление галлюцинаций и бреда.

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До приезда бригады экстренной медицинской помощи, для облегчения состояния больного, следует:

  • Промыть желудок большим количеством воды
  • Выпить препараты, поглощающие токсины (абсорбенты)
  • Ни в коем случае не употреблять алкоголь и молочные продукты, чтобы не усугубить ситуацию
  • Еда и алкоголь могут ускорить всасывание токсинов
  • Пытаться много не двигаться. Лучше лечь в постель.

Помните: симптомы могут появиться даже через несколько дней после употребления грибов.

При первых проявлениях признаков отравления нужно немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь по номеру 103.

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Отравление, Минздрав, Грибы.
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