Осторожней с грибами: Минздрав напоминает, что делать в случае отравления

Новости шоу бизнеса:Минздрав напомнил о правилах безопасности при потреблении грибов.

Всего 500 видов грибов, которые растут в Украине, считаются съедобными. Другие могут умело маскироваться под съедобные, как опенок ложный или шампиньон ядовитый.

Поэтому Минздрав напоминает о правилах, которые помогут избежать отравления, сообщает УНН.

Готовьте грибы не позднее одного дня после их сбора

не собирайте слишком молодые или старые грибы, их легко спутать с ядовитыми

не покупайте грибов на стихийных рынках

не пробуйте сырых грибов

не собирайте грибы вблизи дорог или производства.

Также грибы нельзя употреблять беременным, детям до 12 лет и пожилым людям.

Первые симптомы отравления грибами могут возникнуть через 30 минут. Это тошнота, рвота, резкая боль в животе, диарея.

Среди других признаков отравления:

головокружение

повышение температуры тела

снижение пульса

удушье;

судороги

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги)

появление галлюцинаций и бреда.

До приезда бригады экстренной медицинской помощи, для облегчения состояния больного, следует:

Промыть желудок большим количеством воды

Выпить препараты, поглощающие токсины (абсорбенты)

Ни в коем случае не употреблять алкоголь и молочные продукты, чтобы не усугубить ситуацию

Еда и алкоголь могут ускорить всасывание токсинов

Пытаться много не двигаться. Лучше лечь в постель.

Помните: симптомы могут появиться даже через несколько дней после употребления грибов.

При первых проявлениях признаков отравления нужно немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь по номеру 103.