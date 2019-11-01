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Неожиданно: определен самый вредный продукт в мире

Неожиданно: определен самый вредный продукт в мире
13:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Британские ученые выяснили, что мясо является самым вредным продуктом для здоровья человека.

Самым вредным продуктом в мире назвали мясо. Его производство хуже всего сказывается на окружающей среде, а также провоцирует риск преждевременной смерти.

К такому выводу пришли ученые из британского Оксфорда и американской Миннесоты в ходе исследований, пишет PNAS.

Анализируя воздействие продуктов питания на окружающую среду и здоровье людей, ученые ввели индекс AREI, который показывает на потребность в воде, на загрязнение природы, на выбросы парниковых газов и на ряд других неблагоприятных экологических факторов.

Так, цельнозерновые злаки, фрукты, овощи, орехи и оливковое масло получили индекс APEI меньше 4 на порцию. А вот рыба имеет AREI 14 на порцию.

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Необработанное красное мясо получило самый высокий AREI на порцию – 73 единицы, обработанное – 37. Для сравнения, по мнению западных ученых, напитки с высоким содержанием сахара (газировка) получили лишь 0,95 единиц воздействия на природу.

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Все по теме:

Здоровье, Мясо, Продукты, Ученые.
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