Магнитные бури в ноябре 2019: чего ждать украинцам

Новости шоу бизнеса:В ноябре прогнозируют две сильные магнитные бури. Они пройдут в конце месяца. Объясняем, могут ли метеоудары влиять на вас.

Первую половину месяца солнце будет спокойным и магнитных бурь не предвидится, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Когда будут магнитные бури в ноябре?

21 и 22 ноября будут две магнитные бури уровня G1. Уровень G1 – самая слабая мощность бури по пятибалльной шкале. Также в некоторые дни месяца ожидается небольшое возбуждение магнитосферы: 20, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 ноября.

Как магнитные бури влияют на здоровье?

Некоторые люди жалуются на головную боль и плохое самочувствие во время магнитных бурь. Однако никакие исследования это не смогли подтвердить. Скорее всего люди сами себя так настраивают, когда узнают о магнитной буре.

Электромагнитная активность там происходит постоянно и если она достигает Земли, то начинает взаимодействовать с магнитным полюсом нашей планеты, что вызывает полярное сияние, а не мигрень. Магнитосфера Земли нейтрализует электромагнитное воздействие нашей звезды, поэтому маловероятно, что его может чувствовать организм человека.

В одном из исследований было проанализировано 63 миллиона твитов, содержащих слова "мигрень" или "головная боль". График активности таких сообщений был сопоставлен с графиком активности Солнца, и в конечном итоге вообще не совпадал.

Мы советуем следить за своим здоровьем, чтобы понять действительно ли на вас влияют магнитные бури, ведь это могут быть симптомы других заболеваний.