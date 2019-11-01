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Пятница, 01.11.2019
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Не надо так: самые абсурдные методов народной медицины, которые не объяснить

Не надо так: самые абсурдные методов народной медицины, которые не объяснить
19:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если вам в детстве накладывали горчичники или просили есть чеснок с луком – вам повезло. Есть гораздо бесполезные и и абсурдные методы лечения.

Не делайте так! Эти методы не могут ничего вылечить, а только вредят вашему здоровью. Народная медицина не имеет подтвержденной эффективности. Все эти методы существуют благодаря единичным случаям "мне помогло", когда на самом деле заболевание проходит самостоятельно. 

Можно понять людей, которые использовали народную медицину 100-200 лет назад, но почему это делают сейчас, для нашей редакции остается загадкой. Будьте разумными, не занимайтесь самолечением.

Абсурдные методы лечения всего на свете в народной медицине.

Заговаривать пупочную грыжу с одновременным массажем.

Есть редьку с медом от кашля.

Мазать герпес на губах ушной серой.

Полоскать или мазать горло авиационным топливом при ангине.

Растирать грудь денатуратом (техническим спиртом), а затем укутывают шерстяным колючей шарфом.

Прикладывать на ночь на сустав при ревматоидном артрите компресс, смоченный в моче.

Съесть кисленького от высокого давления.

Пить горячее молоко с содой и маслом и медом.

Любое больное место, даже ухо, греть и по возможности наложить согревающий компресс с водкой.

Мазать сметану, сырые яйца, масло и кефир на ожоги 1-2 степени.

Ставить банки с вакуумом на спину при различных симптомах, особенно при простуде.

Мазать топленое масло на темечко новорожденным и накрывать марлевой салфеткой, чтобы мозг не застудить, и чтобы ребенок был сильным и умным.

Привязывать чеснок к запястью, чтобы прошла зубная боль.

Прикладывать тряпку с мочой к ожогам.

Пить керосин против описторхоза.

Капать чай в глаза при усталости.

Класть монетку на пупочную грыжу.

При остром отите – прикладывать к уху компресс с мочой, водкой.

При остром цистите – сидеть в бане над горячей кирпичом.

При вагинальной молочнице – спринцеваться содой.

При остром фарингите – раскалить соль на сковородке, завернуть в полотенце, обернуть горло.

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Если у ребенка газы, то нужно надеть носки. Причем не только ребенку, но и маме.

Лечить катаракту настойкой из червей.

При ячмене обвязать ниткой средний и безымянный пальцы противоположной руки.

Головка чеснока в задний проход при глистах.

Компресс на грудь с мочой на ночь, чтобы было молоко.

От глистов: проснуться ночью, часа в 3-4, выпить стакан растительного масла. Механизм действия таков: глистам станет скользко, они спросонья не смогут удержаться и выскользнуть из кишечника.

Дышать дымом подожженного чеснока от насморка.

Лечиться беременностью.

Кусок мыла в задний проход младенцам при запоре.

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Все по теме:

Здоровье, Народная медицина, Медицина, Герпес, Лук, Ушная сера, Молоко с медом.
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