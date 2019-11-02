Дельные рекомендации: как сохранить почки здоровыми

Новости шоу бизнеса:Следить за здоровьем никогда не выйдет из моды. Однако не всем людям удается избежать болезни почек.

Сколько раз в год вы делаете анализы на различные почечные заболевания? Какой у вас уровень уверенности в их здоровье? Проблемы с почками есть у каждого третьего гражданина нашей страны. К большому сожалению, мы часто поздно уже обращаемся к врачам. Как же не упустить нужный момент?

Как известно, главная роль почек – вывод продуктов метаболизма из крови. Именно благодаря почкам ненужные для организма токсины, органические соединения, вода, а также соль, поступающие в желудок вместе с едой, выводятся наружу. Оборонительная функция почек заключается в том, что с их помощью происходит обезвреживание и выведение вредных и чужеродных веществ, которые попали извне, будь то лекарства, наркотики, никотин или алкоголь. Почки оказывают огромное влияние на объем воды в организме, а также участвуют в обмене белков, углеводов и липидов, расщеплении пептидов и аминокислот. И конечно же обеспечивают синтез веществ, необходимых для человека. Малейшие изменения в функциональности почек негативно отражаются на здоровье.

Если вы переболели острыми респираторными заболеваниями, то должны пройти обследование на почки. Ведь обычные грипп или ОРВИ способствуют развитию различных почечных болезней. Но не увлекайтесь лекарствами. Большое количество употребляемых лекарств не всегда является добром для почек. Не нужно принимать медикаменты без назначения врача. Все это может привести к нехорошим последствиям. Ученые доказали, что никотин обладает антидиуретическим действием, т.е. способствует сужению сосудов и препятствует выведению воды из организма. Тем самым происходит снижение кровотока и повышается риск заболевания раком почек. Алкоголь же является главным фактором заболевания нефритом. Из-за длительного его употребления может развиться алкогольная нефропатия, что чревато тяжелыми осложнениями. Основные правила обеспечения хорошего здоровья почек:

Правило №1 – необходимо заниматься спортом.

Правило №2 – проводить день активно

Правило №3 — проверять уровень сахара в крови

Правило №4 – контролировать вес

Правило №5 – контролировать давление

Правило №6 — бросить курить

Правило №7 — не принимать лекарства без назначения врача

Правило №8 — проходить регулярные медицинские обследования

Придерживайтесь этих правил, чтобы всегда оставаться здоровым!