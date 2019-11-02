Скачать
Суббота, 02.11.2019
Финляндия выделит средства на разминирование Донбасса
Финляндия выделит средства на разминирование Донбасса
Десятки тысяч шотландцев потребовали независимости от Великобритании
Десятки тысяч шотландцев потребовали независимости
Челси одержал пятую к ряду победу в АПЛ
Челси одержал пятую к ряду победу в АПЛ
Такого еще не было: на МКС отправят вино
Такого еще не было: на МКС отправят вино

И глазки будут здоровыми: несложные правила, как сохранить зрение

И глазки будут здоровыми: несложные правила, как сохранить зрение
22:46 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В современном мире много факторов оказывает негативное влияние на один из важных органов человеческого организма – глаза.

Век компьютеров, активного использования планшетов, мобильных телефонов, мониторов для чтения информации приводит к перенапряжению, усталости глаз, а затем и к ухудшению зрения.

Очень важно сохранить здоровье органов зрения, в чем помогут несложные советы по профилактике заболеваний глаз.

  • Не позволяйте никому пользоваться вашими вещами и не пользуйтесь чужими.

  • Защищайте глаза от солнца солнцезащитными очками.

  • Давайте глазам отдых.

  • Защищайте глаза от пыли, дыма и хлора в бассейне специальными очками.

  • Если вы подвержены глазным заболеваниям, укрепляйте свой иммунитет.

  • Употребляйте много фруктов, ягод и овощей, особенно желтого и оранжевого цвета.

  • Избегайте блюд, приготовленных из муки высшего сорта и с сахаром.

  • Если у вас аллергия, исключите из рациона молочные продукты, кофе и чай.

Как не испортить зрение со смартфоном?

Глаза являются продолжением нервной системы, поэтому следует лучше питаться, избегать стресса и полноценно отдыхать, чтобы сохранить их здоровыми как можно дольше.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Глаза, Зрение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Удивительные поездки: самые милые попутчицы в поездах
02 Коболев рассказал об очередной победе украинских газовиков
03 Маникюр 2019: интересные идеи модного дизайна маникюра с надписями
04 Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
05 Nord Stream 2: Польский эксперт озвучил лучший и худший шаг для Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Отключаюсь&quot;: Маск разочаровался в Twitter
"Отключаюсь": Маск разочаровался в Twitter
Глава НСЖУ об угрозах Портнова: Недопустимо
Глава НСЖУ об угрозах Портнова: Недопустимо
В Германии около 2 млн долларовых миллионеров
В Германии около 2 млн долларовых миллионеров
Чужих детей не бывает: в Полтаской области домашняя кошка выкормила котенка пантеры (Видео)
Чужих детей не бывает: в Полтаской области домашняя кошка выкормила котенка пантеры (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь