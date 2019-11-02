И глазки будут здоровыми: несложные правила, как сохранить зрение

Новости шоу бизнеса:В современном мире много факторов оказывает негативное влияние на один из важных органов человеческого организма – глаза.

Век компьютеров, активного использования планшетов, мобильных телефонов, мониторов для чтения информации приводит к перенапряжению, усталости глаз, а затем и к ухудшению зрения.

Очень важно сохранить здоровье органов зрения, в чем помогут несложные советы по профилактике заболеваний глаз.

Не позволяйте никому пользоваться вашими вещами и не пользуйтесь чужими.

Защищайте глаза от солнца солнцезащитными очками.

Давайте глазам отдых.

Защищайте глаза от пыли, дыма и хлора в бассейне специальными очками.

Если вы подвержены глазным заболеваниям, укрепляйте свой иммунитет.

Употребляйте много фруктов, ягод и овощей, особенно желтого и оранжевого цвета.

Избегайте блюд, приготовленных из муки высшего сорта и с сахаром.

Если у вас аллергия, исключите из рациона молочные продукты, кофе и чай.

Глаза являются продолжением нервной системы, поэтому следует лучше питаться, избегать стресса и полноценно отдыхать, чтобы сохранить их здоровыми как можно дольше.