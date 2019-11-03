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Жалит и лечит: обычная крапива оказалась очень полезной для диабетиков

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Жалит и лечит: обычная крапива оказалась очень полезной для диабетиков
14:47 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Состояние больного сахарным диабетом эффективнее всего нормализует крапива.

Крапива содержит секретин, который стимулирует образование инсулина и тем самым ведет к снижению количества сахара в крови.

Наибольшими целебными свойствами обладает крапива двудомная, поэтому при лечении лучше применять именно этот вид травы.

Ценность крапивы обусловлена ее химическим составом. Растение содержит значительное количество: магния, улучшающего состав крови, растворяющего камни в почках, препятствующего возникновению депрессии, раздражительности; натрия, являющегося незаменимым элементом всех тканей; железа — элемента, который входит в структуру гемоглобина и является важнейшим при обильной потери крови; фосфора — минерального вещества, необходимого для здоровья зубов и костей; витамина А — незаменимого элемента при укреплении иммунной системы; витамина С, улучшающего состояние сосудов, помогающего организму бороться с инфекциями; витаминов группы В, благотворно действующих при недугах нервной системы; витамина РР, регулирующего сахар в крови, снижающего уровень вредного холестерина.

Рецепт 1

4 ст. л. листьев крапивы двудомной, 4 ст. л. листьев черники обыкновенной, 4 ст. л. плодов шиповника обыкновенного, 4 ст. л. цветков овса, 3 ст. л. корней лопуха большого, 2 ст. л. корней одуванчика обыкновенного смешать. 2 ст. л. смеси заливают 2 стаканами горячей воды, на водяной бане доводят до кипения и настаивают 1–2 ч.

Принимают теплым по 1 стакану за 20–30 мин до еды. Курс – 1–2 месяца, затем делают небольшой перерыв. Средство помогает при диабете.

Рецепт 2

2 ст. л. листьев крапивы, 2 ст. л. плодов шиповника, 2 ст. л. листьев черники, 1 ст. л. корней одуванчика, 1 ст. л. корня лопуха смешать. 1 ст. л. смеси залить 1 стаканом горячей воды, поставить на водяную баню и довести до кипения. Настаивать 2 ч.

Пить в теплом виде по 0,5 стакана 2 раза в день за полчаса до еды. Курс – 1 месяц, затем десятидневный перерыв. После этого курс можно повторить. Средство помогает при диабете.

Крапива: полезные свойства "беспощадного" растения

Рецепт 3

4 ст. л. листьев крапивы, 1 ст. л. корней одуванчика, 2 ст. л. листьев черники, 1 ст. л. семян льна смешать. 2 ст. л. смеси залить 2 стаканами горячей воды, поставить на водяную баню. Довести до кипения и кипятить 15 мин. Охладить, процедить.

Принимать по 0,5 стакана 2–3 раза в день до еды. Средство помогает при диабете.

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Питание, Здоровье, Польза, Сахарный диабет, Крапива.
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