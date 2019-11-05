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Ученые рассказали, почему так важно регулярно принимать ванну

Ученые рассказали, почему так важно регулярно принимать ванну
02:34 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Согласно исследованию, ежедневный приём ванны в течение 8 недель более эффективен для снятия тревоги, нежели соответствующие лекарства.

Нет ничего лучше, чем понежиться в горячей, пенистой ванне, ведь она позволяет нам расслабить тело и освободить разум от повседневных забот. Согласно исследованию, ежедневный приём ванны в течение 8 недель более эффективен для снятия тревоги, нежели соответствующие лекарства.

Однако существуют и другие причины осуществлять процедуру приёма ванны ежедневно.

Успокоение зуда

Ванна с несколькими столовыми ложками оливкового или кокосового масла поможет облегчить зуд и устранить шелушение кожи, вызванное псориазом.

«Масло действует как увлажняющий крем, делая кожу менее подверженной инфекциям», – объясняет Эбби Якобсон, почётный член медицинской комиссии Национального комитета по псориазу.

Не проводите в ванне более 10 минут, даже если она с маслом, дабы избежать сухости кожи. Так же используйте щадящую мочалку для чистки кожи – она не будет раздражать воспаления.

Смягчает сухую кожу зимой

Хотя овсянка издревле известна своими положительными свойствами на кожу, исследователи лишь недавно обнаружили вещество в овсянке, которое успокаивает воспалённые участки.

Положите цельный овёс в чистый, сухой носок, открытый конец зафиксируйте резинкой. Опустите носок в тёплую или горячую ванну. Примите ванну на 15-20 минут.

Способствует приятному сну

Приём ванны на ночь поднимает температуру вашего тела, так что контраст с прохладным постельным бельём вызывает снижение температуры. Это сигнализирует организму выработать мелатонин, вызывающий сон. Вот почему так полезно принимать ванну именно перед сном.

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Предотвращает простуду

Горячая ванна способствует расслаблению заложенных носовых пазух, а также ослаблению боли в теле. Плюс ко всему релаксация стимулирует выработку болеутоляющего гормона эндорфина.

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Ванная, Принятие ванны, Почему нужно принимать ванну.
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