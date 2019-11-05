Скачать
Вторник, 05.11.2019
Оржель: Украина готова к прекращению транзита газа из РФ
Оржель: Украина готова к прекращению транзита газа из РФ
Трамп проиграл "налоговое" дело в апелляционном суде
Трамп проиграл "налоговое" дело в апелляционном суде
Капитан Динамо пожаловался на арбитров
Капитан Динамо пожаловался на арбитров
Врачи назвали потрясающие преимущества брокколи для здоровья
Врачи назвали потрясающие преимущества брокколи для здоровья

Медики обнаружили новые свойства клюквы

Медики обнаружили новые свойства клюквы
06:52 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Ягода способна бороться с бактериями благодаря содержащимся в ней проантоцианидинам.

В клюкве большое количество антиоксидантов. Но теперь специалисты выяснили, что ягода обладает и антибактериальными свойствами. Ученые из Канады выделили особые вещества, способные бороться с рядом бактерий.

Исследователи обнаружили: проантоцианиды увеличивают чувствительность патогенов к небольшим дозировкам антибиотиков. Кроме этого, у бактерий не развивается к ним устойчивость.

Медики назвали фрукт, который особенно полезен для здоровья сердца

Эффект достигается благодаря тому, что возрастает проницаемость стенок бактерий и антибиотикам проще попасть внутрь патогенов. Выделенное из клюквы вещество также способствует медленному выведению антибиотиков. Исследователи планируют провести испытания на животных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Клюква, Польза клюквы, Свойства клюквы, Полезные свойства клюквы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп 5 ноября: Рыбам стоит проявить настойчивость, у Весов легкий день
02 Не узнать: Даша Астафьева показала новые изменения в имидже (Фото)
03 Канада готовит к отправке в Украину первую партию вооружения
04 Как легко остановить изжогу: лучшие советы
05 В Раде предложили внедрить европейские стандарты по отношению к животным: что это значит
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Погода на зиму 2020: синоптик удивил прогнозом
Погода на зиму 2020: синоптик удивил прогнозом
Канада сменила посла в Украине
Канада сменила посла в Украине
Военным медикам хотят дать статус участников боевых действий
Военным медикам хотят дать статус участников боевых действий
Рецепт дня: мясо с овощами по-мексикански
Рецепт дня: мясо с овощами по-мексикански
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь