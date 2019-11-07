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Натуральные соки увеличивают риск наступления преждевременной смерти

Натуральные соки увеличивают риск наступления преждевременной смерти
01:23 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Придерживаясь по-настоящему здорового питания, не обязательно делать ставку на одни лишь фрукты в их первозданном виде.

Сторонники здорового образа жизни придерживаются идеи исключительной пользы натуральных соков, что и сделало этот напиток символом здорового питания. Однако, натуральные фруктовые соки, на самом деле, могут быть чрезвычайно опасны, заявляют исследователи из Университета Эмори в Атланте и Университета Корнелла в Нью-Йорке.

Учёные настаивают, что увлечение сладкими напитками, к числу которых отнесены и натуральные соки, может в результате привести к наступлению преждевременной смерти.

Вопреки устоявшемуся мнению, что употребление фруктовых соков крайне благоприятно сказывается на состоянии организма, установлено, что польза такого напитка не столь значительна.

Куда важнее, что фруктоза и большое количество глюкозы в его составе оказывают влияние на уровень липидов в крови и могут привести к появлению резистентности к инсулину, что влечёт за собой развитие диабета. В связи с этим позволительно в день выпивать не более 0,5 л сока, с которым поступит порядка 50 г сахара.

Вред могут нанести и, казалось бы, полезные витамины и минералы, которые в больших количествах оказывают сильную нагрузку на печень. В данном случае, стоит придерживаться принципа: больше – не значит лучше, потому что иной раз натуральный сок может оказаться вреднее колы.

Сравнивая эффект от употребления фрукта и сока, ученые выяснили, что сахар из фрукта из-за клетчатки всасывается медленнее. При этом фрукт не провоцирует мощный выброс инсулина, на фоне чего чувство голода не настигает человека так быстро, как это происходит в случае с натуральными соками.

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Впрочем, придерживаясь по-настоящему здорового питания, не обязательно делать ставку на одни лишь фрукты в их первозданном виде.

Отличной альтернативой им могут стать смузи - измельчённые фрукты, овощи и зелень, которые, по заявлениям южнокорейских учёных, не только сохраняют витамины, микроэлементы и клетчатку, но также имеют высокую антиоксидантную активность и препятствуют развитию раковых заболеваний, диабета, а также болезней сердца и сосудов за счёт содержания большого количества фенольных соединений.

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Соки, Натуральные соки, Фруктовые соки, Вред натуральных соков, Свойства натуральных соков.
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