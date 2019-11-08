Как питание влияет на состояние кожи

Новости шоу бизнеса:Диетологи составили целый список продуктов, оказывающих наиболее негативное влияние на кожу.

Продукты, которые мы употребляем, могут поспособствовать как омоложению кожи, так и ее старению.

Мы нередко забываем, что все наши приемы пищи должны снабжать организм энергией и питательными веществами. Но вместо этого они часто приводят к накапливанию шлаков и токсинов, что нарушает нормальную деятельность организма.

Главный сигнал того, что вам нужно срочно изменить рацион питания, — ваше лицо. Сначала оно приобретает землистый оттенок, а затем кожа иссушается и шелушится.

Алкоголь. Алкоголь оказывает разрушительное влияние на нежную кожу лица. Чрезмерное употребление вызывает обезвоживание, из-за которого появляются сухость, морщины и раздражение. Более того, он выводит из организма витамин А, отвечающий за восстановление клеток дермы. Что приводит к возникновению таких заболеваний, как акне, розацеа, экзема и псориаз.

Сахар. Большое количество сахара в рационе ускоряет процессы старения и повреждения клеток, а также эластина и коллагена. Для сохранения упругости и эластичности кожи следует уменьшить потребление сахара и продуктов с его высоким содержанием.

Белый хлеб. Белый хлеб способствует образованию акне. Этот углевод супербыстрого действия повышает уровень сахара в крови, что ускоряет выработку кожного сала и закупоривает поры.

Молоко. Оно опасно тем, что андрогены способствуют активному выделению кожного сала и работе желез внутренней секреции. Диетологами доказано, что действие мелатонина, прогестерона и эстрогена из молока вызывает раздражительность и депрессию. Также гормоны в молоке провоцируют возникновение онкологических заболеваний простаты и груди.

Соль. Избыток соли, из-за высокой концентрации натрия, вызывает отеки и темные круги под глазами. Ткани набухают, и ваше лицо приобретает уставший вид. А йодированная соль способствует появлению угревой сыпи.

Кофе и черный чай. Имейте в виду, что 2-3 чашки напитков, содержащих кофеин, приводят к увеличению кортизола в организме. Этот гормон стресса негативно влияет на кожные ткани, ускоряя процессы старения, обезвоживая и истончая кожу.

Жиры. Жиры бывают полезными и вредными. Первые (омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, орехах и растительном масле) балансируют уровень влажности кожи и предотвращают образование морщин, воспалений и акне. Вторые же (так называемые трансжиры) действуют с точностью до наоборот. Поэтому включите в свой рацион грецкие орехи, соевые бобы, жирную рыбу, авокадо и т.д.

Жирное мясо. Мясо в больших количествах повышают в крови концентрацию токсических продуктов азотистого обмена, которые оказывают вред тканям организма и даже вызывают различные заболевания.

Орехи. Безусловно, орехи очень полезны, они содержат много микроэлементов, которые необходимы для правильного функционирования организма. Но все же, орехи вызывают появление прыщей. Употребляйте их, но в меру.

Специи. Слишком острая и пряная пища, особенно если вы к ней не привыкли, может стать причиной высыпаний на коже.