Скачать
Пятница, 08.11.2019
Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве
Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве
"Температурные качели" и туман: синоптики дали прогноз на выходные
"Температурные качели" и туман: синоптики дали прогноз на выходные
Александрия сотворила феноменальный камбэк в матче Лиги Европы
Александрия сотворила феноменальный камбэк в матче Лиги Европы
8 ноября – приметы и традиции в Дмитриев день
8 ноября – приметы и традиции в Дмитриев день

Как питание влияет на состояние кожи

Как питание влияет на состояние кожи
08:14 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Диетологи составили целый список продуктов, оказывающих наиболее негативное влияние на кожу.

Продукты, которые мы употребляем, могут поспособствовать как омоложению кожи, так и ее старению.

Мы нередко забываем, что все наши приемы пищи должны снабжать организм энергией и питательными веществами. Но вместо этого они часто приводят к накапливанию шлаков и токсинов, что нарушает нормальную деятельность организма.

Главный сигнал того, что вам нужно срочно изменить рацион питания, — ваше лицо. Сначала оно приобретает землистый оттенок, а затем кожа иссушается и шелушится. 

Алкоголь. Алкоголь оказывает разрушительное влияние на нежную кожу лица. Чрезмерное употребление вызывает обезвоживание, из-за которого появляются сухость, морщины и раздражение. Более того, он выводит из организма витамин А, отвечающий за восстановление клеток дермы. Что приводит к возникновению таких заболеваний, как акне, розацеа, экзема и псориаз.

Сахар. Большое количество сахара в рационе ускоряет процессы старения и повреждения клеток, а также эластина и коллагена. Для сохранения упругости и эластичности кожи следует уменьшить потребление сахара и продуктов с его высоким содержанием.

Белый хлеб. Белый хлеб способствует образованию акне. Этот углевод супербыстрого действия повышает уровень сахара в крови, что ускоряет выработку кожного сала и закупоривает поры.

Молоко. Оно опасно тем, что андрогены способствуют активному выделению кожного сала и работе желез внутренней секреции. Диетологами доказано, что действие мелатонина, прогестерона и эстрогена из молока вызывает раздражительность и депрессию. Также гормоны в молоке провоцируют возникновение онкологических заболеваний простаты и груди.

Соль. Избыток соли, из-за высокой концентрации натрия, вызывает отеки и темные круги под глазами. Ткани набухают, и ваше лицо приобретает уставший вид. А йодированная соль способствует появлению угревой сыпи.

Кофе и черный чай. Имейте в виду, что 2-3 чашки напитков, содержащих кофеин, приводят к увеличению кортизола в организме. Этот гормон стресса негативно влияет на кожные ткани, ускоряя процессы старения, обезвоживая и истончая кожу.

Топ-10 продуктов, полезных для сердца

Жиры. Жиры бывают полезными и вредными. Первые (омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, орехах и растительном масле) балансируют уровень влажности кожи и предотвращают образование морщин, воспалений и акне. Вторые же (так называемые трансжиры) действуют с точностью до наоборот. Поэтому включите в свой рацион грецкие орехи, соевые бобы, жирную рыбу, авокадо и т.д.

Жирное мясо. Мясо в больших количествах повышают в крови концентрацию токсических продуктов азотистого обмена, которые оказывают вред тканям организма и даже вызывают различные заболевания.

Орехи. Безусловно, орехи очень полезны, они содержат много микроэлементов, которые необходимы для правильного функционирования организма. Но все же, орехи вызывают появление прыщей. Употребляйте их, но в меру.

Специи. Слишком острая и пряная пища, особенно если вы к ней не привыкли, может стать причиной высыпаний на коже.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Здоровое питание, Пища, Еда, Состояние кожи, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Основные симптомы гормонального дисбаланса, которые встречаются чаще, чем обычно
02 Зеленский объяснил, почему не было быстрых "посадок" (Видео)
03 Копенгаген 1:1 Динамо: события матча
04 Накипело: тысяча причин, почему Елизавета II против Меган Маркл (Фото)
05 Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд оштрафовал Трампа на $2 миллиона
Суд оштрафовал Трампа на $2 миллиона
Обострение на Донбассе: погиб военный, четверо ранены
Обострение в ООС: погиб военный, четверо ранены
США призвали Россию освободить всех украинских политзаключенных
США призвали РФ освободить всех украинских узников
Рецепт дня: вкуснейший куриный пирог Киш Лорен
Рецепт дня: вкуснейший куриный пирог Киш Лорен
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь