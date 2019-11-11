Полезные продукты питания при гриппе: что советуют врачи

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Меню для больного гриппом человека должно несколько отличаться от того, как питаются здоровые люди. Все дело в том, что еда должна выступать в роли вспомогательного средства, борющегося с вирусом и его проявлениями. Самое интересное, что когда организму нужны витамины и питательные вещества, человек, как правило, кушать совсем не хочет. Отсутствие аппетита может быть спровоцировано болью в горле, сильным насморком, высокой температурой тела и слабостью.

Плюс ко всему, при повышении температуры ускоряется обмен веществ в организме, то есть человеку требуется съедать немного больше обычного, чтобы избежать обезвоживания и истощения. Но это вовсе не означает, что нужно переедать. Умеренное употребление пищи на 2000-2300 калорий - как раз то, что нужно, когда человек подхватил вирус гриппа.

Терапевты рекомендуют больным гриппом не опускать рук и позаботиться о себе, включив в меню полезные блюда:

Отвар шиповника помогает вывести токсины из организма, поэтому его нужно пить при респираторных заболеваниях как можно чаще. Также, не стоит забывать о минеральной воде, количество которой в период болезни должно составлять не менее двух литров.