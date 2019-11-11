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Полезные продукты питания при гриппе: что советуют врачи

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Полезные продукты питания при гриппе: что советуют врачи
03:25 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Врачи подсказали, какие продукты следует употреблять, когда одолел вирус гриппа.

  • 1

    Меню для больного гриппом человека должно несколько отличаться от того, как питаются здоровые люди. Все дело в том, что еда должна выступать в роли вспомогательного средства, борющегося с вирусом и его проявлениями. Самое интересное, что когда организму нужны витамины и питательные вещества, человек, как правило, кушать совсем не хочет. Отсутствие аппетита может быть спровоцировано болью в горле, сильным насморком, высокой температурой тела и слабостью.

    Плюс ко всему, при повышении температуры ускоряется обмен веществ в организме, то есть человеку требуется съедать немного больше обычного, чтобы избежать обезвоживания и истощения. Но это вовсе не означает, что нужно переедать. Умеренное употребление пищи на 2000-2300 калорий - как раз то, что нужно, когда человек подхватил вирус гриппа.

    Терапевты рекомендуют больным гриппом не опускать рук и позаботиться о себе, включив в меню полезные блюда:

    Отвар шиповника помогает вывести токсины из организма, поэтому его нужно пить при респираторных заболеваниях как можно чаще. Также, не стоит забывать о минеральной воде, количество которой в период болезни должно составлять не менее двух литров.

  • 2

    Кисломолочные продукты улучшают работу желудочно-кишечного тракта и обогащают организм белками и кальцием. Кстати, теплое молоко с медом обладает успокаивающим свойством и помогает избавиться от боли в горле.

  • 3

    Легкие супы или бульоны. Если вы заболели гриппом то вместо супа на курином бульоне лучше приготовьте отдельно бульон из курицы и овощной суп. Нужно, чтобы пища быстрее усваивалась и организм не перенапрягался.

  • 4

    Мясо птицы. Из все существующих видов мяса при гриппе желательно выбирать самые нежирные, например, курицу. Готовить мясо нужно с минимальным количеством масла и без кожуры, опять же, чтобы сократить время на переваривание еды в желудочно-кишечном тракте.

  • 5

    Фрукты и ягоды. Когда человек болеет гриппом, медики не советуют налегать на кислые фрукты и ягоды, так как они еще сильнее раздражают слизистую оболочку гортани. Поэтому выбирайте сладкие сорта.

  • 6

    Сладости. Чтобы поспособствовать выработке гормона счастья, человеку требуется съесть что-нибудь вкусное и очень сладкое, особенно, если он относится к категории людей-сладкоежек. Полезные сладости - это мармелад, зефир, мед, цукаты и т. д.

  • 7

    Каши. Крупы в готовом виде обладают большим количество клетчатки, которая оказывает благотворное воздействие на пищеварительную систему. Каши обволакивают стенки пищеварительных органов и выводят из организма токсины, поэтому бороться с гриппом гораздо проще.

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Питание, Здоровье, Простуда, Грипп, Полезные продукты.
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