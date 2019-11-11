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Улучшаем состав крови, изменив некоторые пищевые привычки

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Улучшаем состав крови, изменив некоторые пищевые привычки
02:33 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Кровь и органы кроветворения играют самую важную роль в нашем организме.

  • 1

    От состава крови зависит наше самочувствие, настроение, внешний вид и состояние внутренних органов. Именно поэтому важно употреблять пищу, положительно влияющую на нее. Эксперты рассказали, какие продукты полезно употреблять, чтобы улучшить состав крови.

    Печень

    Печень является незаменимым источником железа, дефицит которого зачастую приводит к пониженному уровню гемоглобина и такому неприятному заболеванию, как анемия. Кроме того, в печени содержится такое важное вещество, как гепарин. Он предотвращает развитие тромбозов и инфарктов миокарда.

  • 2

    Гранат

    Беременным женщинам, у которых диагностируют пониженный уровень полезного холестерина, рекомендуют плотно налегать на гранаты. В них также содержится много железа, и, кроме того, гранат используется для дезактивации избыточного холестерина.

  • 3

    Морковно-свекольный сок

    В сочетании эти два овоща усваиваются особенно хорошо. Смесь морковного и свекольного соков – это лучший естественный кроветворный препарат, который помогает улучшить состав крови. Он стимулирует образование эритроцитов, улучшает память, особенно при атеросклерозе, расширяет кровеносные сосуды.

  • 4

    Рыба и морепродукты

    Полинасыщенные жирные кислоты Омега-3, которыми богаты все дары моря, контролируют уровень холестерина и сахара в крови. Жирная рыба является продуктом номер один для профилактики сердечнососудистых заболеваний. В странах, где у жителей есть доступ к свежей рыбе, процент пациентов, страдающих болезнями сердца, намного ниже, чем в других. Кроме того, в рыбе содержится таурин – вещество, стабилизирующее кровяное давление.

  • 5

    Мед

    Много лет подряд мед считается одним из лучших продуктов, чтобы улучшить состав крови. На Руси гречишным медом лечили малокровие. Именно гречишный мед считается самым полезным, ведь в его составе можно встретить органические кислоты, железо, калий, магний и многие другие вещества, благотворно влияющие на кровь и органы кроветворения. Благодаря меду происходит нормализация форменных элементов крови, таких как лейкоциты, эритроциты и тромбоциты.

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Здоровье, Кровь, Полезные продукты, Состав крови.
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