Улучшаем состав крови, изменив некоторые пищевые привычки

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От состава крови зависит наше самочувствие, настроение, внешний вид и состояние внутренних органов. Именно поэтому важно употреблять пищу, положительно влияющую на нее. Эксперты рассказали, какие продукты полезно употреблять, чтобы улучшить состав крови.

Печень

Печень является незаменимым источником железа, дефицит которого зачастую приводит к пониженному уровню гемоглобина и такому неприятному заболеванию, как анемия. Кроме того, в печени содержится такое важное вещество, как гепарин. Он предотвращает развитие тромбозов и инфарктов миокарда.