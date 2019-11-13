Эксперты назвали эффективное средство для лечения гипертонии

Новости шоу бизнеса:Насыщенные калием, эти фрукты и овощи позволяют предотвращать гипертонию за счёт стабилизации уровня соли в организме.

Бананы, шпинат и батат могут быть настолько же эффективными средствами лечения гипертонии, как и таблетки.Об этом сообщает newsyou.info.

Для достижения лечебного эффекта человеку необходимо съедать не менее 11 бананов в день.

Повышенное артериальное давление вселяет страх в сердца миллионов людей из разных стран мира, так как это расстройство является предвестником инфарктов и инсультов. Однако употребление бананов, батата и шпината каждый день способствует нормализации давления, как подчеркивают ученые. Насыщенные калием, эти фрукты и овощи позволяют предотвращать гипертонию за счёт стабилизации уровня соли в организме.

Новое исследование показало, что этот полезный минерал работает ничуть не менее эффективно, чем диуретики или мочегонные лекарства, которые чаще всего используются для снижения артериального давления.