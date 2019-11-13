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Эксперты назвали эффективное средство для лечения гипертонии

Эксперты назвали эффективное средство для лечения гипертонии
05:52 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Насыщенные калием, эти фрукты и овощи позволяют предотвращать гипертонию за счёт стабилизации уровня соли в организме.

Бананы, шпинат и батат могут быть настолько же эффективными средствами лечения гипертонии, как и таблетки.Об этом сообщает newsyou.info.

Для достижения лечебного эффекта человеку необходимо съедать не менее 11 бананов в день.

Повышенное артериальное давление вселяет страх в сердца миллионов людей из разных стран мира, так как это расстройство является предвестником инфарктов и инсультов. Однако употребление бананов, батата и шпината каждый день способствует нормализации давления, как подчеркивают ученые. Насыщенные калием, эти фрукты и овощи позволяют предотвращать гипертонию за счёт стабилизации уровня соли в организме.

Назван продукт, который защищает от инфаркта

Новое исследование показало, что этот полезный минерал работает ничуть не менее эффективно, чем диуретики или мочегонные лекарства, которые чаще всего используются для снижения артериального давления.

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Все по теме:

Гипертония, Бананы, Польза бананов, Полезные фрукты, Свойства бананов, Средства от гипертонии, Средство для лечения гипертонии.
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