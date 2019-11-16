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Полезные свойства кокосового масла, о которых вы не догадывались (Фото)

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Полезные свойства кокосового масла, о которых вы не догадывались (Фото)
18:53 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Полезные жиры обязательно должны присутствовать в рационе каждого человека.

  • 1

    Кокосовое масло становится все более популярным среди приверженцев правильного питания, и это неслучайно. 

    Всю самую интересную и полезную информацию об этом продукте рассказали эксперты.

    Если вы придерживаетесь здорового питания, то наверняка знаете, что полезные жиры обязательно должны присутствовать в рационе каждого человека. Именно поэтому так важно выбрать правильное масло, которое бы идеально подходило для самых разных целей.

    Дело в том, что не все масла содержат одинаковый набор жирных кислот. К тому же разные вида масла по-разному реагируют на высокие температуры, и то, что идеально подходит для салата, совсем непригодно для жарки. Но какими же свойствами обладает кокосовое масло и как его лучше использовать?.. 

    Отличается молекулярной структурой

    Кокосовое масло отличается от других растительных масел своей консистенцией. При комнатной температуре оно имеет твердую форму, которая меняется при нагревании. Благодаря этому свойству кокосовое масло может легко заменить сливочное, если речь идет о приготовлении теста. Такая замена продукта животного происхождения на растительный аналог сделает блюдо более вкусным и менее калорийным.

  • 2

    Улучшает пищеварение

    В современном мире, где не всегда есть возможность питаться правильно, а главное – регулярно, многие сталкиваются с такими проблемами, как дисбактериоз и вздутие живота. Кокосовое масло поможет вам с ними справиться, ведь оно обладает антимикробным и успокаивающим действиями. Просто попробуйте заменить обычное растительное масло, на котором вы привыкли готовить, на кокосовое, и уже через пару недель заметите результат.

  • 3

    Помогает контролировать вес

    Одной из важных особенностей кокосового масла является его способность быстро метаболизироваться, превращаясь в энергию, а не откладываясь в виде жира. Это свойство помогает активно бороться с абдоминальным ожирением, то есть с жировыми отложениями в области живота и верхней части тела. Достаточно регулярно употреблять кокосовое масло, вписывая его в дневную калорийность, начиная с 1 чайной ложки в день и постепенно увеличивая количество до 4 чайных ложек. 

    Помимо этого, данный вид масла способствует ускорению метаболизма, что также положительно сказывается на физической форме. Ученые утверждают, что заменив любой другой вид масла кокосовым, вы начнете сжигать больше калорий, а значит, и худеть. Рекомендуемая доза в данном случае составляет около 2 столовых ложек в день.

  • 4

    Притупляет тягу к сладкому

    Раз уж мы затронули вопрос похудения, то отметим, что кокосовое масло – настоящая находка для тех сладкоежек, которые хотят употреблять меньше сладкого. В следующий раз, когда рука потянется за очередным пирожным или кусочком шоколада, съешьте чайную ложку кокосового масла. Это мгновенно пополнит ваши энергетические запасы, и сладкого вам больше не захочется. 

  • 5

    Помогает контролировать диабет

    В ходе недавно проведенных исследований ученые выяснили, что кокосовое масло помогает не только справиться с проблемой ожирения, но и уменьшить риск развития диабета 2 типа. Помимо этого, если врач уже поставил такой диагноз, кокосовое масло станет незаменимым помощником в контролировании уровня сахара в крови. Происходит это благодаря тому же процессу быстрой метаболизации, о котором мы уже упоминали ранее.

  • 6

    Идеально подходит для жарки

    Подавляющее большинство масел растительного происхождения окисляется под действием высоких температур. Это не только негативно сказывается на вкусе блюда, но и вредно для здоровья. Кокосовое масло, в отличие от остальных, имеет другой состав жирных кислот, поэтому выдерживает высокие температуры и идеально подходит для жарки.

  • 7

    Поддерживает иммунитет

    На наш иммунитет воздействует множество факторов, в том числе различные вирусы и бактерии. Если у организма недостаточно сил для борьбы с ними, это приводит к болезни. Для того чтобы защитные функции тела не ослабевали, обязательно включайте в рацион кокосовое масло. Оно богато лауриновой, каприновой и каприловой кислотами, которые обладают противогрибковыми и противовирусными свойствами.

  • 8

    Увлажняет кожу

    Всем, кто хочет продлить молодость кожи, сохранить ее эластичность и предотвратить появление морщин, следует обратить внимание на кокосовое масло. Для достижения максимального результата будет лучше использовать его как в пищу, так и непосредственно наносить на лицо или тело. Особенно это необходимо в зимний период, когда кожа нуждается в дополнительном увлажнении.

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Здоровье, Кокосовое масло, Уход за волосами, Польза для здоровья, Советы медиков.
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