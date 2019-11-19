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Сезон простуд: как не заболеть по второму кругу?

Сезон простуд: как не заболеть по второму кругу?
11:45 Сегодня Телеграф healthystyle.info/ Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Разве не должны антитела после болезни защищать нас какое-то время?

Зимой в рационе обязательно должны быть разнообразные овощи и фрукты.

Даже если вы уже переболели гриппом и ОРВИ этой зимой, это вовсе не значит, что заболевание вам больше не грозит – ведь по регионам циркулирует множество различных штаммов, а с учетом постоянных перепадов погоды организм становится более восприимчивым к вирусам.

После затяжных новогодних праздников наверняка многие из нас набрали пару-тройку лишних килограммов, но, по словам специалиста, никаких радикальных методов похудения сейчас применять не стоит. Ведь любые диеты подразумевают ограниченное питание и, стало быть, организм недополучает калории и ценные вещества.

"Откуда же взяться силам на борьбу с вирусами? Кроме того, при недостаточном питании организму становиться сложнее себя обогревать. Важно питаться сбалансированно и вовремя. Не пропускайте завтрак – зимой он особенно важен, ведь вам предстоит выходить на холод, а организму нужна энергия, чтобы согреться. Прекрасно "согревают" и снабжают организм ценными микроэлементами и минералами различные каши – овсяная, гречневая (благодаря железу она прекрасно "обогревает"), рисовая, кукурузная. На обед обязательно ешьте горячее. Обязательно в течение дня съедать грамм 150-200 мяса, морепродуктов или рыбы – чтобы восполнить потребность в белках. Для иммунитета и хорошей работы пищеварительного тракта полезны натуральные кисломолочные продукты. Хотя бы раз в день выпивайте стакан кефира, ряженки, натурального йогурта", — сказала врач.

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Эксперт добавила, что зимой в рационе обязательно должны быть разнообразные овощи и фрукты. Цитрусовые, гранат, малина, шиповник, зеленый лук и зелень прекрасно укрепляют иммунитет и снабжают организм витаминами.

И, конечно, не забывайте о простых правилах гигиены – чаще мойте руки, обязательно дезинфицируйте их после поездки в общественном транспорте, проветривайте комнаты дома или офисные помещения хотя бы раз в час, как можно чаще проводите влажную уборку помещений.

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Все по теме:

Здоровье, Простуда, Грипп, ОРВИ, Советы медиков, Сезон простуд, Как не заболеть по второму кругу.
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