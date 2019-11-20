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Среда, 20.11.2019
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Будут в полном порядке: продукты для поддержания здоровья суставов

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Будут в полном порядке: продукты для поддержания здоровья суставов
23:17 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Включите эти 4 продукта в свой рацион, и они будут поддерживать здоровье ваших суставов.

Вишня

Ученые из Бостонского университета провели исследование, и выяснили, что всего 10 вишен каждый день, способно защитить от развития подагры – одного из самых серьезных и болезненных заболеваний костей и суставов. Если нет вишни, то подойдет вишневый сок или морс.

Жирная рыба

К таким сортам относится лосось, сардины, скумбрия. Несколько исследований, проведенных с целью выяснения влияния жирных кислот омега-3 на суставы выяснили, что регулярное потребление жирной рыбы способно облегчить боль.

Экстракт морской звезды

Этот экзотический ингредиент увеличивает подвижность суставов, борется с инфекциями и улучшает кровоток.

"Средства на основе сухого экстракта морской звезды для суставов действует целенаправленно: при наружном применение, оно восстанавливает нормальное функционирование опорно-двигательного аппарата. Мази на основе масла снимают боль, ускоряют регенерацию клеток кожи", – пишет издание «Красоты и здоровье».

Оливковое масло

Олеокантал, который в большом количестве содержится в оливковом масле, имеет противовоспалительный эффект. Механизм основан на снижении оксида азота в хондроцитах. Однако помните, что оливковое масло лучше потреблять в холодном виде так как при высокой температуре полезные вещества разрушаются. Идеальный вариант – использовать как заправку для салатов.

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Все по теме:

Рыба, Масло, Оливковое масло, Вишня, Сустав, Жирная рыба, Продуты, Экстракт морской звезды.
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