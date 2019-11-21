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Медики назвали самые доступные блокаторы вирусов

Медики назвали самые доступные блокаторы вирусов
04:10 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, как с помощью доступных средств защитить себя от вирусных инфекций.

На днях стало известно о том, что в Японии сконструировали миниатюрные приборы, которые дезинфицируют воздух вокруг человека, тем самым не позволяя проникать вирусам в его организм. По словам Владимира Зайцева, к подобным устройствам следует относиться с осторожностью, ведь их действие на человека не проверено в долгосрочной перспективе.

В беседе с изданием «Аргументы и факты» врач отметил, что в качестве блокаторов вирусов можно использовать и более доступные средства. Одно из таковых — чеснок.

Если очистить несколько зубчиков чеснока, положить их в коробочку и повесить на шею, то получится своеобразный амулет, который действительно способен очищать воздух вокруг владельца. В чесноке содержатся флавоноиды — природные соединения со способностью обеззараживать, останавливать воспаление, повышать иммунитет.

Другой доступный блокатор вирусов — оксолиновая мазь. Врач пояснил, что смазывание «оксолинкой» носовых проходов не дает вирусам прикрепиться.

«Оксолиновая преграда — достаточно эффективное противовирусное средство, однако ее необходимо постоянно обновлять, чтобы она работала. В многолюдных местах лучше применить двойную защиту: намазать нос противовирусной мазью и надеть на лицо маску», — отметил специалист.

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К элементарным методам, позволяющим очищать воздух от вирусов, относятся ежедневная уборка помещений и проветривание, добавил Зайцев. Для повышения иммунитета в эпидсезон специалист порекомендовал хорошо высыпаться, гулять в любую погоду, а также употреблять в пищу больше здоровых продуктов.

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Профилактика, Доступные блокаторы вирусов, Блокаторы вирусов.
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