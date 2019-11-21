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Малоизвестный признак заболевания сердца, о которых стоит помнить каждому

Малоизвестный признак заболевания сердца, о которых стоит помнить каждому
08:47 Сегодня Телеграф healthystyle.info/ Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Столкнувшись с таким признаком люди обычно и не догадываются о серьезной опасности, о которой сигнализирует организм.

Людям, которые отличаются повышенной чувствительностью к шуму, имеет смысл проверить сердце.

К такому заключению по итогам эксперимента пришли лечащие врачи из Швеции. Исследователи отмечают: шум в принципе вреден для здоровья сердечной мышцы.

В экспериментальном проекте приняли добровольное участие 110 человек, мужчин и женщин. Участники проекта по заданию ученых постоянно носили с собой портативные приборы для оценки сердечного ритма.

По итогам опытов врачи сделали вывод, что фоновый шум способен крайне негативно действовать на состояние сердца. Авторы работы заявили, что пребывание в шумной среде снижает способность миокарда приспосабливаться к обстановке — варьировать ритм в ответ на воздействие каких-либо факторов.

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То, что сердце утрачивает возможность "переключаться", является серьезным фактором риска развития сердечного приступа, отметили эксперты. Усугубляется данное качество индивидуальной непереносимостью шума — людям, особенно восприимчивым к внешним шумам, необходимо относиться к здоровью сердца более внимательно, подчеркнули они.

Интересно, что ученые уточняют: сердце может пострадать даже при небольшом уровне шума. "Мы оценивали уровень шума, который окружал участников эксперимента. Оказалось, что ритм сердца ускоряется уже при уровне шума от 65 децибел, что соответствует громкому разговору", — поделились медики.

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Сердце, Здоровье, Заболевания сердца, Здоровое сердце, Советы медиков, Признаки болезни сердца.
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