Крайне важный витамин: лучшие альтернативные источники витамина D

1 Тофу Тофу — это соевый сыр, который обычно относят к веганской кухне, однако полезен он не только веганам. В тофу – в любых его кулинарных вариациях – содержится много витамина D, вплоть до 39% дневной нормы в одной 250 мл чашке. Тофу также богат белками и кальцием. Темпе – еще один неплохой соевый источник витамина D, но в случае с ним придется поискать продукт без ГМО.

2 Молочные продукты Коровье и козье молоко – замечательные источники витамина D. В коровьем молоке содержится до 50% от суточной нормы, в то время как в козьем всего 39%. Так или иначе, молоко в любом случае полезно для человеческого организма, оно укрепляет кости, ногти и зубы. Также стоит уделить внимание другим молочным продуктам (обезжиренным, если вы на диете), таким как сыр, масло, кефир, ну и не забудьте йогурты – они к тому же полезны для пищеварения.

3 Грибы Не все грибы богаты витамином D, и не все из них одинаково полезны. Черные грибы шиитаке – еще один популярный источник витамина D, они сохраняют свои свойства даже после заморозки. Гриб-баран (или майтакэ) и сморчок съедобный также богаты этим витамином.

4 Яйца Яйца – универсальный источник всего. В них содержится широчайший спектр витаминов и минералов: холин, витамин А, витамин B12, витамин В6, кальций и конечно же витамин D. Одного яйца достаточно, чтобы покрыть 11% дневной нормы витамина D. По-моему, одного этого факта уже достаточно, чтобы начать готовить яйца себе на завтрак.

5 Соевое и миндальное молоко Если вы страдаете непереносимостью лактозы, то такое молоко станет для вас прекрасной альтернативой. В соевом и миндальном молоке содержится много витамина D – 25% от рекомендуемой суточной нормы. Стоит упомянуть, что в таком «молоке» также полно кальция. Йогурты и сыры из миндального и соевого молока станут отличной заменой обычным молочным продуктам.

6 Икра В икре, как и в яйцах, содержится много витаминов и минералов: витамин B12, витамин В6, витамин D, витамин А, кальций, железо. Икра также богата белками. Я не очень люблю икру, но если вам она нравится, то стоит добавить ее в свой рацион. Икру можно есть по-разному, однако не стоит подвергать ее термической обработке – так она потеряет все свои полезные свойства. Ну и ясное дело, что икра должна быть настоящей, а не искусственной.

7 Жирная рыба Будь то копченая, печеная, консервированная или жареная, сардина ли, скумбрия, селедка, белая рыба, макрель или тунец – не важно, любая жирная рыба является замечательным источником витамина D. В такой рыбе может содержаться аж до 200% от рекомендуемой дневной нормы витамина D. Однако такая рыба чрезвычайно калорийна, и если вы стараетесь похудеть, стоит отдать предпочтение диетической кухне и готовить рыбу на пару или в духовке.

8 Витаминизированные каши Если глубоко в душе вы англичанин и не можете представить себе завтрак без овсянки, обратите внимание на каши с повышенным содержанием витамина D. Однако сильно увлекаться злаковыми не стоит – их лучше есть через день, в противном случае вы рискуете навредить своему желудку.