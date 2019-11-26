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Невероятно: этот повседневный продукт спасет вас от глухоты

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15:34 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Ученые рассказали, что сыр способствует улучшению слуха.

Сыр способен оказать благотворное влияние на слух человека.

Американские ученые выявили свойства сыра, положительно влияющие на слуховой аппарат человека.

Группа ученых, в ходе изучения данного вопроса, обнаружила в сыре содержание аминокислоты "метионин", способной защищать нервные волокна от повреждений. По мнению исследователей, разработав правильную методику, с помощью одного из любимых во всем мире продуктов, возможно лечить различные слуховые дисфункции в том числе и полную глухоту.

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Результатами этих научных изысканий заинтересовались в первую очередь, как ни странно, военные США, планирующие создать на их основе комплекс лечения пострадавших от оглушающих взрывов.

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Советы, Сыр, Продукты, Слух.
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