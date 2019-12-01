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Много витаминов, необходимых для нашей красоты и здоровья: польза миндаля

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Много витаминов, необходимых для нашей красоты и здоровья: польза миндаля
03:28 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:7 положительных изменений, которые произойдут, если употреблять миндаль каждый день.

  • 1

    Снижение уровня холестерина

    Миндаль входит в список 5 самых эффективных продуктов, которые снижают «плохой» холестерин. Если уровень этого вида холестерина уже превышен, количество миндаля рекомендуется увеличить до 20–30 штук в день. Симптомами такого состояния являются белые точки (жировики) на нижних веках, боли в ногах, ранняя седина.

  • 2

    Здоровые волосы

    Миндаль содержит почти все минералы и витамины, которые необходимы для роста волос, их здоровья и красоты. Магний и цинк стимулируют рост волос, токоферол укрепляет, а витамины группы В придают шевелюре блеск и прочность.

  • 3

    Профилактика болезней сердца

    Антиоксиданты, мононенасыщенные жирные кислоты, магний, медь, присутствующие в миндале, оказывают мощную поддержку сердцу и кровеносной системе. В целях профилактики ишемической болезни сердца и других сердечных нарушений есть миндаль нужно с кожурой.

  • 4

    Предупреждение появления морщин

    В данных орехах в достаточных количествах есть марганец, который участвует в выработке коллагена — белка, отвечающего за тонус и упругость кожи. Также со старением помогает бороться витамин Е, который является антиоксидантом.

  • 5

    Здоровая микрофлора

    В кожуре миндаля содержатся пребиотики — элементы, необходимые для роста и размножения полезных бактерий в кишечнике. При дисбактериозе (симптомами являются вздутие и боли в животе, неприятный запах изо рта, расстройство пищеварения) ежедневную дозу миндаля рекомендуется увеличить до 30–35 штук.

  • 6

    Похудение

    Одно научное исследование доказало, что люди, которые едят миндаль, потребляют меньше углеводов (сладостей, мучных изделий) в течение дня. Похудению также способствует нормализация обмена веществ, которую обеспечивают витамины и клетчатка, присутствующие в этих орехах.

  • 7

    Улучшение работы мозга

    Регулярное потребление миндаля благодаря присутствующим в нем токоферолу и жирным кислотам улучшает память. Кроме того, эти орехи позволяют задержать старение мозга.

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Питание, Здоровье, Орехи, Миндаль.
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