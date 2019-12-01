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Зимний период: чем грозит здоровью дефицит витамина С

Зимний период: чем грозит здоровью дефицит витамина С
18:09 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Исследователи из США сообщили, что им удалось доказать, что недостаток витамина С может быть опасен для здоровья человека.

Ранее ученые говорили, что недостаток этого витамина может создавать сложности в работе организма, однако, последние исследования показали, что все намного серьезнее и проблемы могут быть более серьезными, чем предполагалось. Было доказано, что дефицит вызывает серьезные сбои, приводящие к опасным последствиям для здоровья.

При этом, при употреблении этого витамина в достаточных количествах отмечается повышение тонуса всего организма, а также улучшение работы отдельных органов. Ученые отмечают, что витамин С — это мощный антиоксидант.

Он способен замедлить старение и поддерживает иммунную систему, так что его важно употреблять лицам, часто подверженным простудным заболеваниям.

Витамины для улучшения мозговой деятельности

Особенно важно в достаточном количестве употреблять этот витамин в осеннее и весеннее время года, когда недостаток вещества может провоцировать появление простуды или других подобных заболеваний. Признаками серьезного недостатка витамина С является выпадение зубов, сердечные недуги и проблемы с работой ЖКТ. Кроме того, при дефиците этого вещества может появляться гипотония. Несколько менее выраженных симптомов недостатка этого вещества — ломота в суставах, быстрая усталость и слабость, а также кожные покровы становятся сухими и возникают мышечные боли.

Для того, чтобы получать достаточное количество этого витамина ученые советуют есть большое количество цитрусовых.

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Исследование, Здоровье, Витамин С, Дефицит витамина С.
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